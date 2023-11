Under 19 Girone A, che sfida fra Ivrea e Atletico Borgomanero

Nuovo weekend di calcio giovanile, nuove sorprese e nuovi scontri in arrivo. Nello specifico, nel campionato regionale Under 19 , girone A, c'è una squadra che sta dominando sin dalla prima giornata il proprio raggruppamento: è il Volpiano Pianese di Santoro, formazione scudettata, che difende il titolo da tutto e tutti. La capolista è prima con 23 punti e domani farà visita all'Oleggio con l'obiettivo di allungare su chi insegue.

A maggior ragione sapendo che seconda e terza s'incontrano, poiché il sabato dell'U19 regala un gustosissimo incrocio fra Ivrea e Atletico Borgomanero: entrambe a quota 19, giocano per intestarsi il ruolo di antagonista del Volpiano. Spera di approfittarne chi si trova un gradino più in basso, ovvero la Biellese, che giocherà in trasferta contro LG Trino con l'obiettivo di fare punti. L'Accademia Casale proverà a difendere il quinto posto, ultimo posto valevole per l'accesso ai playoff, dagli attacchi della Pro Eureka, che dista giusto due punti; nel mezzo c'è il Verbania, che ospita il Città di Cossato. Discorso playoff che vale appunto anche per il Verbania, poiché dal secondo al settimo posto ci sono soltanto quattro punti di differenza. Quindi potenzialmente può succedere di tutto dal Borgomanero alla Pro Eureka.

Più in basso, sfida fra Crescentinese e Pro Novara, con gli ospiti a quota 12, avanti di 3 punti rispetto alla squadra di casa. In fondo, chiudono il programma della decima giornata Baveno e Fomarco: entrambe appaiate in ultima posizione con un solo punto conquistato.

UNDER 19 GIRONE A - IL PROGRAMMA DELLA DECIMA GIORNATA

Oleggio-Volpiano Pianese ore 14.30

Fomarco-Baveno ore 14.30

LG Trino-Biellese ore 15

Verbania-Città di Cossato ore 15

Ivrea-Atletico Borgomanero ore 15

Crescentinese-Pro Novara ore 15

Pro Eureka-Accademia Casale ore 15