Lascaris-Charvensod 4-2, Meschieri: «nessuna partita è semplice»

Il Lascaris trova la decima vittoria in campionato in altrettante partite. Il decimo sigillo arriva nel match interno contro il Vda Charvensod. Partita difficile per i padroni di casa, che, nonostante il dominio e le innumerevoli occasioni da gol, hanno dovuto sudare sette camicie per portare a casa i tre punti. Una vittoria meritata, ma che non lascia completamente soddisfatto Luca Meschieri, allenatore dei bianconeri. «Non mi è piaciuto l’atteggiamento», ha detto al termine della gara vinta 4-2 contro i valdostani. «Siamo stati troppo superficiali, specie in difesa. Loro sono stati bravi sia ad andare in vantaggio che a riprendersi il pareggio nel finale del primo tempo. Poi è ovvio. Le partite sono fatte così. Ci sono degli avversari ed è normale che si possa andare in difficoltà, però bisogna capire che nessuna partita è semplice. Il campionato non è già vinto e qualcuno deve acquisire un po’ di certezze, anziché “soffrire” le rotazioni». Meschieri poi fa il punto sulla partita, giocata comunque bene dai suoi. «Abbiamo tenuto sempre la palla, li abbiamo messi in un angolo ed è normale che puoi rischiare qualcosa in difesa. Comunque, l’importante è andare avanti. Se i miei ragazzi continuano così, la difficoltà sarà quella di scegliere gli undici titolari, anche se qui lo sono tutti. Diamo merito anche agli avversari che ci hanno creduto fino in fondo. Che dire: sono soddisfatto a metà».