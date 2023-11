Under 17 Regionali: Alba Calcio-Derthona 2-3

MARCATORI: 44’ pt, 87’ st Taverna (DT), 12’ st Pinto (DT), 21’ st Bussi (AC), 26’ st Trinchero (AC).

ALBA CALCIO: Bottala, Vidotto (34’ st Meinardi L.), Battaglino, Cucurachi (21’ st Volpe), Icardi (13’ st Meinardi M.), Lanza, Galtieri, Asteggiano, Alfieri (28’ st Gallarato), Trinchero, Bussi. A disp. Ribero, Scoffone, Ponzio, Scavino. All. Pellegrino.

DERTHONA: Bruno, Tacchino (18’ st Picchiotti), Negruseri, Capocchiano, Fracchia, Ingrassia, Taverna (45’+1 st Boccaleri), Vignolo, Pinto (37’ st Torti), Tortora (24’ st Marzi), Felisari. A disp. Barbieri, Dema, Scarantino. All. Berton.

ARBITRO: Rainero di Alba-Bra.

NOTE: Ammoniti: Meinardi M. (AC), Negruseri espulso (DT).

Prima l’illusione, poi il K.O. in “zona Cesarini”: l’Alba Calcio, dopo aver cullato a lungo il sogno di una possibile vittoria, esce sconfitta dalla partita subendo il terzo e definitivo gol allo scadere del tempo regolamentare. La squadra di Berton va avanti 0-2 grazie ai gol di Taverna e Pinto e i giochi sembrano chiusi ma, nella ripresa, la squadra di Pellegrino reagisce con cuore e grinta rimettendo il risultato in equilibrio. Al tramonto del match ci pensa però Taverna a spegnere l’entusiasmo gialloblu.

La partita inizia con una lunga fase di studio tra le due squadre in attesa del lampo che faccia realmente iniziare le danze. Il Derthona rimane compatto a 5 in fase difensiva lasciando l’iniziativa agli avversari che però non riescono a scardinare la muraglia bianconera.

A salire in cattedra in questa prima fase del match è senza alcun dubbio Bottala che salva la sua squadra con due interventi super, il primo sul tiro da fuori area di Pinto mentre il secondo nel duello “vis à vis” con Taverna.

Negli ultimi minuti del primo tempo la pressione del Derthona cresce sempre di più e i risultati si vedono: al 44’ Taverna recupera il pallone in zona offensiva e, arrivato davanti al portiere, lo fulmina infilando la sfera all’angolino.

Il secondo tempo inizia esattamente sugli stessi livelli del primo: l’Alba Calcio imposta, il Derthona si difende e riparte. Al 57’ i padroni di casa si fanno nuovamente male da soli e la squadra ospite ringrazia: Taverna recupera un pallone sanguinoso sulla trequarti e lo serve a Pinto che, senza pensarci due volte, lo spedisce all'incrocio dei pali realizzando un euro-gol. La sensazione è che la partita sia nettamente indirizzata ma le apparenze ingannano e bastano 9 minuti per riaprire tutti i discorsi: a inventarsi un gol magnifico è Bussi che prima manda fuori tempo il difensore con un sombrero e poi infila il portiere con un sinistro al volo micidiale. Il Derthona si scopre vulnerabile, L’Alba Calcio inizia a credere nella rimonta e, al 71’, trova il tanto ambito pareggio con il tap-in vincente al volo di Trinchero. L’Alba Calcio capisce che è il momento di dare tutto e va più volte vicino ad un clamoroso 3-2. Il calcio però alle volte è crudele: all’87’ minuto, nel momento migliore dei padroni di casa, Taverna si carica la squadra sulle spalle e firma il gol vittoria gelando il portiere sul primo palo.