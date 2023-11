Under 15 Regionali: Sisport-PSG 5-2

Una Sisport bella e ispirata nel primo tempo, fragile e sprecona nella ripresa. Per il PSG invece il rammarico

è quello di essersi svegliato troppo tardi, dopo un primo tempo da incubo, e anche nella ripresa non avendo

provato più spesso le conclusioni dalla distanza.

La Sisport parte subito bene, prendendo il controllo del pallone fin dalle prime battute, in cui va vicino anche

al gol con Ragangin, la cui conclusione viene respinta da Sertorio. Al 10’ i bianconeri passano in vantaggio

con Grande, che sceglie la soluzione dalla distanza. Conclusione forte, ma centrale che Sertorio però, suo

malgrado, si fa scivolare dalle mani per la rete dell’1-0. Il PSG non sembra in grado di trovare una risposta

per contenere i padroni di casa, che vanno vicino al raddoppio con un trittico di occasioni a firma di Cece, El

Meskin e Lupascu, ma nel primo e secondo caso Sertorio si fa perdonare l’errore sul gol e sul terzo il pallone

finisce sull’esterno della rete. D’Errico prova al quarto d’ora a cambiare l’inerzia con il cambio Stella-Carsana, ma non cambia l’inerzia della gara e al 18’ Grande fa doppietta. Il centrocampista bianconero

conclude una mischia nell’area avversaria in cui Sertore prima aveva murato due conclusioni avversarie per

capitolare alla terza. La Sisport trova poi in rapida successione anche il terzo e quarto gol: il primo lo firma

El Meskin al 21’ dopo un bel dribbling a saltare la difesa e tocco da sotto per scavalcare il portiere. Il poker

arriva al 23’ con Ragagnin che svetta di testa su un cross dalla sinistra e insacca.

Il primo tempo si spegne senza altri sussulti, ma all’ingresso in campo, il PSG trova subito il gol:

conclusione dalla distanza di Pittuelli su cui Novelli sbaglia completamente la lettura e si fa superare. Il gol

però sembra un fuoco di paglia, perchè la risposta della Sisport è repentina, con due occasioni nette per El

Meskin e Di Cintio, che non trovano il gol di un soffio. Eppure il PSG in questa ripresa appena si fa vedere

in avanti lascia il segno e al quarto d’ora ancora Pittuelli trova il gol che riapre la partita: punizione dal

limite, palla che rimabalza in una selva di gambe, nessuna deviazione e il pallone finisce in rete e anche in

questo caso Novelli non è esente da colpe. Pittuelli va vicino alla tripletta, ancora su punizione, favorita da

una deviazione della barriera, ma Finelli, entrato per Novelli, si fa trovare pronto. Nel finale, a dare la

sicurezza ai padroni di casa ci pensa De Angelis, con la rete della sicurezza.