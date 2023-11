Under 17 Regionali: Alba Calcio-Derthona 2-3, le interviste

I l Derthona Under 17 passa 3-2 sul campo dell'Alba al termine di un match combattutissimo. Alla fine del match i ragazzi di Pellegrino crollano sul terreno di gioco con qualche rimpianto e rammarico non tanto per la sconfitta ma piuttosto per come è arrivata, allo scadere, dopo che avevano già pregustato il sapore di una clamorosa rimonta.

Il mister di casa, Andrea Pellegrino, analizza così la prestazione della sua squadra: “Nel primo tempo siamo partiti con il piede giusto anche se in fase di impostazione abbiamo sbagliato molto. Loro sono stati bravi a rimanere compatti e ad aspettare il momento giusto per ripartire velocemente in contropiede e questo aspetto lo abbiamo sofferto molto. Nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire e non era scontato. È un peccato però aver subito il gol del 2-3 con questa facilità e per colpa di un errore individuale. Abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati cari ma sono contento comunque di come siamo riusciti a tenere testa contro una squadra molto forte come il Derthona”.

Orgoglioso dei suoi ragazzi è invece il tecnico del Derthona Marco Berton: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro il miglior attacco del campionato ma i ragazzi sono stati eccezionali. Nei primi sessanta minuti sono stati pressoché perfetti e anche quelli che sono entrati dalla panchina hanno dato il loro supporto alla squadra. Sono molto orgoglioso di questo gruppo meraviglioso che merita davvero un grande applauso. Il nostro obiettivo è quello di preparare i ragazzi per una futura Juniores nazionale, poi quello che succederà in questa stagione lo vedremo più avanti”.