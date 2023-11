Rappresentativa Under 15, gol e spettacolo nel raduno di Grugliasco

MARCATORI: 5' st Maiolo (B), 25' st Chira (B), 26' st e 34' st Patruno (B), 5' tt Greco (A), 10' tt Lacelli (A), 21' tt Gullo (B).

FORMAZIONE BLU 1T: Rostagno; Ben Salah (21' Tomatis), Conforti, Amendolagine, Bernardins; Scanavino, Catanzaro, Nallino; Pella, Ragagnin, Calizia.

FORMAZIONE ARANCIONE 1T: Suino; Bellani, Lorent, Scorzoni, Florio; Mitma Suarez, Olivero, Cozzula; Tenca, Rocchi, Greco.

FORMAZIONE BLU 2T: Mengoni; Mele, Conforti (16' Amendolagine), Tomatis, Florio; Maiolo, Bottero, Catanzaro (18' Scanavino), Gullo; Chira, Patruno.

FORMAZIONE ARANCIONE 2T: Valloggia, Bellani, Lorent (7' Mitma Suarez), Scorzoni, Mastrototaro; Cozzula (21' Summa), Axerio; Lacelli, Bazzoni, Isufaj; Rocchi (18' Greco).

FORMAZIONE BLU 3T: Suino, Tomatis (16' Florio), Conforti, Mele, Bernardins; Pella, Bottero (13' Catanzaro), Nallino; Ragagnin (18' Patruno) , Maiolo (15' Calizia), Gullo.

FORMAZIONE ARANCIONE 3T: Valloggia; Bellani, Summa, Mastrototaro; Bazzoni, Tenca, Olivero, Axerio, Greco (15' Chira); Lacelli, Isufaj.



Tanti gol e tanto spettacolo nel raduno della Rappresentativa Regionale piemontese Under 15 tenutosi ieri pomeriggio, in cui la formazione blu ha prevalso su quella arancione per 5-2. In una prima frazione di gioco terminata sullo 0-0 nonostante qualche timida occasione da entrambe le parti, è nel secondo tempo che il match si è acceso e ha iniziato a regalare le prime reti della giornata. Al 5' vantaggio della formazione blu con Maiolo, bravissimo a superare Valloggia in uscita e a depositare in rete. Dopo l'1-0, 20 minuti di sostanziale equilibrio, prima dell'affondo del 2-0 al 25' firmato Chira, servito al meglio da Maiolo. Lo stesso Chira che ha riscattato l'errore dal dischetto di qualche minuto precedente. Passano soltanto 60 secondi prima del tris della squadra blu con Patruno, che realizza il 3-0 di testa su assist di Scanavino. Prima della fine del secondo tempo spazio anche al quarto gol con Patruno, nuovamente protagonista: ancora Scanavino uomo-assist a disegnare calcio. Il terzo e ultimo tempo, invece, premia la formazione arancione, che finalmente si affaccia in avanti e trova il gol dell'1-4 con Greco. Gol che diventano due al 10', quando Lacelli di destro incrocia e insacca vicino al palo a mezza altezza, lasciando senza chance Suino. Nei minuti finali c'è spazio per il 5-2, con la formazione arancione che chiude i giochi: bella progressione di Gullo che, palla al piede, realizza il gol.