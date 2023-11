Rappresentativa Under 17, gol e tanti spunti tecnico-tattici nel quarto raduno di Grugliasco

MARCATORI: 37' Sarkis (B), 41' Bove (G), 4' st Florio (G), 25' st Beggi (B).

SQUADRA BLU 1T: L.Bruno, Morbin, Gaida, Pavia, Rassat, Maniscalco, Garberoglio, Franchini, Alcaro, Sarkis, Zanoia.

SQUADRA GIALLA 1T: R.Bruno, El Achkoi, Torresan, Massano, L.Audisio, Tonello, Bove, Lazzarin, Pace, Lazzaro, Florio.

SQUADRA BLU 2T: Artusio, Morbin, Pavia, Gaida (35' st Maniscalco), Lo Campo, Quaglia (30' st Alcaro), Garberoglio, Chiabotto (30' st Franchini), Rosano, Biglia, Beggi.

SQUADRA GIALLA 2T: Fasano, El Achkoi, Torresan, Carnabuci, Bottero, Brancato, Tonello, Bove (20' st Lazzaro), Touti, Florio, Trinchero.

Botta e risposta Sarkis-Bove. Emozioni, gol e tanti spunti tecnico-tattici nel quarto raduno della Rappresentativa Regionale del Piemonte Under 17 tenutosi ieri pomeriggio in quel di Grugliasco sotto la supervisione del selezionatore Marangon. Un 2-2 maturato nel corso dei due tempi, in cui il selezionatore ha diviso i giocatori convocati in due squadre: blu contro gialli. Dopo 35 minuti di sostanziale equilibrio in cui le occasioni da gol hanno latitato a dir poco, ecco che al 37' il match si è sbloccato grazie alla rete di Sarkis: perfetto e con i tempi giusti il lancio di Pavia proprio per il centravanti che a tu per tu con Bruno non ha fallito portando avanti la formazione blu. Reazione della squadra gialla che non si è fatta attendere, e così al 41' ci ha pensato Bove a rimettere le cose a posto: calcio d'angolo battuto da Pace per Bove che, rientrando sul piede destro, ha letteralmente “fulminato” il portiere del Chisola ristabilendo la parità.

Beggi ispirato, 2-2 finale. Parità che si è ripetuta anche nella seconda frazione di gioco, nelle stesse modalità, questa volta a parti invertite: prima il vantaggio della squadra gialla, poi il pareggio definitivo della formazione blu. Ripresa che si è aperta subito con il gol del sorpasso dei gialli, grazie alla rete di Florio in tap-in in piattone, dopo il più classico dei misunderstanding tra difesa e portiere. Al 25' è suonata finalmente la sveglia per i blu che, con Beggi – uno dei migliori – ha trovato il gol del 2-2: conclusione rasoterra di destro imprendibile per Fasano. Poco dopo, i gialli hanno avuto anche la chance di andare sul 3-2, senza però successo.