Under 17 Regionali, s’infiamma il girone E, scontri diretti a raffica

Torna il calcio giovanile piemontese per un altro weekend ricco di emozioni. In campo, questa domenica, anche il Girone E di Allievi. Nel prossimo fine settimana, saranno diverse le sfide al cardiopalma: il Chieri, primo in classifica a pari merito con il Derthona a 24 punti, cerca l’ennesimo successo del suo campionato in una sfida affascinante e interessante contro l’Asti, indietro solo di quattro punti rispetto al duo in vetta alla classifica. Con una vittoria, infatti, i biancorossi potrebbero riaprire clamorosamente un girone che sembra indirizzato ad un duopolio ferreo. Il Derthona, però, potrebbe approfittare di un passo falso da parte dei rivali, per prendersi la vetta solitaria. Non solo, perché i bianconeri, sfidando una Fortitudo alla portata, potrebbero dare una prima spallata alla classifica, con un +3 che porterebbe grossi grattacapi al resto delle squadre. Di avvicendamenti in classifica se ne discuterà in seguito, ma va detto che la prossima giornata potrebbe avere capovolgimenti importanti. San Giacomo Chieri e Alba Calcio, quarta e sesta in classifica, si sfidano e, una delle due, potrebbe ritrovarsi a ridosso della zona podio. A farne le spese, quindi, una tra Asti e Chieri, lo scontro diretto potrebbe costare caro alla quinta o alla prima della classe. Chi può approfittarne è l’Acqui, terza e a tre punti dalla vetta, che in casa dell’Asca può conquistare tre punti fondamentali in vista delle prossime giornate.