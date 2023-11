Under 16 Regionali, Lascaris-Pro Eureka, è sfida al vertice del girone B

Anche il Girone B di Allievi Under 16 si prepara al ritorno in campo per un’altra giornata piena di colpi di scena. Il prossimo weekend ci regala emozioni a non finire, con un incredibile match tra la prima e la seconda del raggruppamento. Da una parte, il Lascaris, primo, imbattuto e a punteggio pieno, dall’altra la Pro Eureka, che con un pareggio e una sconfitta nelle ultime tre partite, ha visto i rivali scappare a +5 proprio a pochi giorni dallo scontro diretto. La favola bianconera non rimane inosservata, una formazione capace di segnare 57 reti in dieci gare (una media di quasi sei gol a partita) è quasi impossibile sconfiggerla. I ragazzi di Isaia, però, potendo contare sull’appoggio del pubblico di casa, farà il possibile per non rendere monocromatico un campionato iniziato da poco. Nel resto del girone, la Volpiano Pianese cerca riscatto in casa del Gassino San Raffaele. Entrambe le compagini hanno iniziato bene il campionato, ma qualche rallentamento le ha distanziate dai primi posti, ora lontani tre punti per i biancoviola e sette punti per i rossoblù. Sperano di avvicinarsi al podio anche Charvensod e Virtus Accademia, entrambe ferme a 16 punti in classifica. La prima sfida il Caselle nella prima gara del sabato, mentre la Virtus cerca punti in casa dell’Aygreville. L’esito delle due gare non sarà scontato, ma le due formazioni sono entrambe favorite alla vigilia.