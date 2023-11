Under 16 Regionali: Rosta-Vanchiglia 1-1

VANCHIGLIA (3-5-2): Musso, Casale Alloa, Laquintana (Mastrototaro 22’st), Catanzaro, Rambelli, Gargallo (36’st Lupo), Dagnese, Ledda (20’st Amorese), Dabija (30’st Marchetti), Ledda, Cozzarella. A disp.: Lepore, Stefanucci, Enrico, Fiorentino, Debellis. All.: De Gregorio.

ARBITRO: Giorgioni di Collegno.

ROSTA – Un tempo per ciascuno e Rosta e Vanchiglia si annullano. Nel gelo di via Ponata, i biancorossi e i granata non vanno oltre l’1-1, perdendo un po’ il passo delle prime. Poco importa, perché lo spettacolo offerto è stato all’altezza della classifica che precedeva l’incontro di sabato pomeriggio. Rosta meglio nella ripresa, mentre Vanchiglia che si è fatto apprezzare di più nella prima mezz’ora del primo tempo e nel finale di gara.

Entriamo nel merito. Superati i dubbi sulla possibilità di giocare o meno per via del forte vento che ha colpito la Val di Susa, la gara inizia subito con il Vanchiglia pronto a fare male. I granata occupano bene gli spazi e sono bravi a non lasciare campo ai padroni di casa, molto abili nelle ripartenze. Al 10’ minuto arriva anche il gol con Ledda. Il centrocampista è bravo a ribattere in rete la sfera, dopo che ha colpito la traversa su sviluppi da corner. Gol meritato per gli ospiti, partiti meglio rispetto ai colleghi valsusini che cercano una reazione affidandosi alle corsie esterne, ma ogni tentativo di sviluppo verticale viene stoppato sul nascere dal trio Catanzaro, Rambelli e Gargallo.

Nell’intervallo Munno tocca le corde giuste ai suoi e la gara cambia totalmente. Il Rosta prende campo e chiude il Vanchiglia nella propria trequarti. Più possesso e soprattutto più ritmo per i lupacchiotti, che rispondono al gol di Ledda con Vettorello al 12’. Il numero 10 è bravo a colpire Musso con un destro al volo dall’interno dell’area di rigore: la sfera non tocca mai terra e il numero 1 granata non può nulla. Il Rosta inizia a crederci e continua a cercare l’inventiva di Vettorello e il lavoro dei propri esterni, ma la difesa ospite torna ad essere granitica (i torinesi sono la seconda miglior difesa del campionato, ndr) e le azioni da gol dei padroni di casa si contano sulle dita di una mano. Lo stesso si può dire per il Vanchiglia che, fino al 38’, non si è mai fatto vedere dalle parti di Mengoni. Proprio per questo le due occasioni nel finali, in particolare quella di Marchetti, lasciato completamente solo dai difensori biancorossi in mezzo all’area, poteva essere una beffa per come si era messa la partita. Alla fine il 18 non trova la porta da due passi e per il direttore di gara non resta che fischiare la fine della partita.