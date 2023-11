Under 15 Regionali: Lascaris-Sisport 4-0

LASCARIS-SISPORT 4-0 MARCATORI : 13’ Roncarolo, 8’st, 15’st Persiano, 35’st Zamboni. LASCARIS (4-3-1-2): Schierano, Penta, Bernardinis (24’st Cruto), Amendolagine, Martinelli, Minnini, Scanavino (28’st Giliberto), Sarti, Persiano (30’st Zamboni), Roncarolo, Toskv (16’st Spina). A disp.: Scanu, Laguardia, Dino, Giliberto, Crepaldi, Truccero. All.: Malagrinò. SISPORT (4-2-3-1) : Finelli, D’Agostino, Cece, Grande, Regano, Di Stefano, Di Cintio (16’st Carauddo), Cattalano, Ragagnin, De Angelis (16’st Gout), Lupascu. A disp.: Novelli, Rousseaux, Lazaro, Rosental, Lauriola, Lonardo, El Meskin. All.: Ragagnin. ARBITRO : Andrea Vayr di Collegno NOTE : espulso Grande (S) al 13’ della ripresa.

PIANEZZA – Il Lascaris fa la Sisport a… strisce. Successo netto per i padroni di casa che s’impongono nel big match del girone C con un sonoro 4-0. I ragazzi di Malagrinò danno una spallata decisa ai torinesi e scappano da soli in vetta. Merito di una partita giocata con personalità ed esperienza e decisa ancora una volta da un Persiano glaciale sotto porta. Sisport che torna a casa da Pianezza ferita e arrabbiata: i bianconeri non hanno digerito in toto la direzione arbitrale di Vayr, reo, secondo gli ospiti, di aver sbagliato decisione in occasione dei gol del due e tre a zero.

Entrando nel dettaglio, nel primo tempo la partita è molto aperta. Entrambe le squadre costruiscono dal basso e sviluppano il proprio gioco sulla fascia destra. Nel Lascaris sono le sovrapposizioni di capitan Penta a far male, mentre nella Sisport sono le giocate di Di Cintio ad illuminare il gioco bianconero. Dopo un paio di occasioni ciascuno, i padroni di casa la sbloccano al 13’ con Roncarolo, che dal limite dell’area sorprende Finelli e porta avanti i suoi. Non domo, il numero 10 dei padroni di casa sfiora anche il raddoppio pochi minuti più tardi, ma questa volta il portiere ospite respinge in corner. Nel finale il Lascaris sfiora ancora il raddoppio: ci prova prima Persiano, ma da pochi passi non trova la porta e infine Roncarolo, ma il suo tiro trova il palo esterno.

Nella ripresa la partita cambia. L’equilibrio visto nei primi 35 minuti viene spazzato via dal raddoppio dei padroni di casa in apertura di secondo tempo. All’8’ Persiano è glaciale nel trasformare un calcio di rigore molto contestato dagli ospiti. A pesare per gli ospiti, però, è il cartellino rosso sventolato in faccia a Grande per un fallo di reazione cinque minuti più tardi e che cambia completamente le sorti della gara. Sì, perché due minuti più tardi il Lascaris cala anche il tris e chiude la partita. Ci pensa ancora una volta Persiano, bravo ad anticipare i difensori bianconeri e a battere Finelli per la seconda volta. Gol molto discusso dagli ospiti, che lamentano un fallo non fischiato a centrocampo sugli sviluppi dell’azione che ha portato al 3-0. Nel finale i ritmi calano vistosamente: la Sisport nonostante l’uomo in meno cerca il gol della bandiera, mentre il Lascaris trova anche il poker con Zamboni al 35’.