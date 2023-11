Under 17 Regionali: Albese-Dertona 0-0

Termina senza vincitori né vinti lo scontro salvezza tra Albese e Dertona. Le due contendenti si dividono la posta in palio con un pareggio a reti bianche che dice tanto sullo svolgersi della partita: due squadre con poche e confuse idee, nessuna parvenza di agonismo e soprattutto ritmi bassi, quasi nulli.

Il tecnico di casa schiera i suoi ragazzi con un 4-4-2 compatto, in cui Ravera e Casetta operano da esterni a supporto dei due terminali offensivi; è il 4-3-3 invece il modulo prescelto dal mister Tarditi, con Moufrou e San Pietro a dialogare con Fiorucci.

Pronti, via e Fiorucci viene travolto in area di rigore dall’intervento fuori tempo di Predulescu; per l’arbitro non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Moufrou che però tira il pallone alle stelle sciupando così la chance per passare in vantaggio. Nella prima fase della partita le due squadre si affrontano a viso aperto senza però riuscire a trovare il guizzo giusto negli ultimi 30 metri per far male al portiere. Lentamente i padroni di casa iniziano a trovare maggior consistenza nella proposizione offensiva e a spostare avanti la linea del proprio baricentro, visibilmente bassa nella fase iniziale. Al decimo Imarhiagbe tenta di sorprendere il portiere con un tiro dalla lunga distanza ma il numero 1 bianconero si fa trovare pronto allontanando la minaccia in calcio d'angolo. Dopo ancora qualche altro scambio infruttuoso il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi ponendo fine ad un primo tempo molto deludente, soprattutto sotto il punto di vista delle emozioni.

Nella seconda frazione la storia non cambia di una virgola: ritmi costantemente bassi e tanta fatica nel costruire gioco dal basso per entrambe le formazioni. Al 50’ Moufrou vede il portiere fuori area e prova ad illuminare la partita con un tiro alla Federico Dimarco da oltre 40 metri ma il suo tentativo non prende le pieghe sperate uscendo a lato di svariati metri. Al 76’ minuto il neo entrato Zichella ha sui piedi l'occasione dell’1-0 ma il suo tiro da fuori area viene deviato prontamente di testa dal difensore. Il Dertona, dopo essere rimasto chiuso a riccio per tutto il match, nell’ultima fase di partita si spinge in avanti alla ricerca della rete del vantaggio ma il muro biancazzurro non cede mettendo la parola fine ad una gara mai realmente entrata nel vivo.