Under 14 Regionali: Chieri-Acc. Casale 2-3

CHIERI-ACC. CASALE 2-3 MARCATORI : pt 29’ Luparia (AC); st 1’ Gonzalez (C), 28’ Bagni (C), 33’ Boselli (AC), 37’ Guarnero (AC). CHIERI (4-3-3) : Taurino 6.5; Baloi 6, Lanzano 6, Ogede 7, Pantriu 6; Bagni 6.5, D’Angelo 6, Ricci 6; Gonzalez 6.5, Moldovan 6.5 (20’ st Kalifa 6), Genco 6. A disp. Halili; Kalifa, Okokon, Manna, Brataj, Signore, Guerci. All. Vanacore. CASALE (4-3-3) : Patrucco 6.5; Sabanov 7, Scalvenzi 6, Di Leo 6, Oioli 6 (23’ st Dogliotti 6); Zunino 6, Luparia 6.5, Abbate 6; Stinga 6, Boselli 6, Scriboni 6 (14’ st Guarnero 6). A disp. Catapane, Magnifico, Farruku. All. Nardiello. ARBITRO : Moretto di Torino

La partita inizia all’insegna dell’equilibrio, visto che le due squadre arrivano alla sfida a pari punti. Nel primo quarto d’ora entrambe le squadre hanno alcune occasioni per andare a tiro, ma senza troppa pericolosità per i due portieri. La prima occasione netta è al 14’ sul piede di Moldovan, che dal limite dell’area si coordina in girata e prova una conclusione sul secondo palo a palombella: la traiettoria sembra mettere fuori causa Patrucco, ma il pallone finisce di poco a lato dell’incrocio dei pali. Al netto dell’occasione però con il passare dei minuti l’Accademia Casale cresce di intensità, prendendo saldamente il possesso del pallone, grazie in particolare al lavoro del centrocampo che inizia a vincere con regolarità tutti i palloni contesi con gli avversari. Quello che manca però agli ospiti è la finalizzazione e su ogni ribaltamento di fronte si rischia la beffa: al 25’ Moldovan si fa trovare pronto su una punizione: palla che spiove dalla sinistra sul secondo palo e girata da pochi passi, ma Patrucco è bravissimo a salvare in corner. Al 29’ però l’Accademia Casale passa in vantaggio: punizione dai 27 metri di Luparia, conclusione forte e tesa che scende nel momento giusto, beffano Taurino, che può solo sfiorare senza deviare in corner.

Nella ripresa il Chieri però trova subito il pareggio: palla in profondità per Gonzalez che può puntare il portiere e con una gran botta in diagonale riporta il risultato in parità dopo appena 26 secondi di gioco. Il pareggio immediato sembra dare maggiore sicurezza al Chieri, che nella prima metà della ripresa sembra in controllo del gioco, mentre gli ospiti hanno perso la sicurezza e la determinazione del primo tempo, pur tenendo bene botta dietro e concedendo poco ai padroni di casa. L’Accademia Casala attorno al 20’ però si crea un break, con Abbate che manda Boselli in profondità: pallonetto ad anticipare l’uscita di Taurino, ma il pallone finisce fuori. Alla mezzora il Chieri completa la rimonta: punizione da posizione molto defilata sulla sinistra, al tiro va Bagni che calcia sul secondo palo, colpendo il legno e poi il pallone si infila in rete. Nel finale però l’Accademia trova il pareggio con Boselli: prima l’arbitro dà il rigore e dal dischetto Taurino è bravo a parare il penalty, ma sulla ribattuta sempre Boselli arriva per primo sulla ribattuta e ribadisce in rete. E alla fine l’Accademia Casale trova anche la bella rete di Guarniero al volo che vale la vittoria finale.