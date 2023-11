Rappresentativa Sperimentale Under 16, quante emozioni nel maxi raduno di Caselle

53 convocati, suddivisi in quattro formazioni e due campi: il selezionatore Roberto Virardi ha voluto visionare più ragazzi possibili nel maxi raduno di Caselle della Rappresentativa Regionale del Piemonte Under 16 . E le risposte sul campo non sono mancate.

CAMPO 1 - PARTITA 1

SQUADRA GIALLA-SQUADRA VERDE 0-1

MARCATORE: 20' Rigatuso (G)

SQUADRA GIALLA: Coco, Turcan, Empoli, Costa, Croce, Saraco, Fogliato C, Silliato, Piccolo, Rigattuso, Scognamiglio.

SQUADRA VERDE: Rassu, Re Fiorentin, Spagnolini, Palamarciuc, Ratazzo, Bordini, Pisano, Ferraris, Fogliato S, Vivenza, Gianfrande.

Nel campo 1, hanno iniziato la squadra gialla contro la squadra verde. Un match sostanzialmente equilibrato, sbloccato dalla super punizione sulla trequarti di Rigatuso che, pennellando un grande calcio piazzato che ha scavalcato la barriera, l'ha messa nel sette: lì dove Rassu nulla ha potuto. Reazione della squadra verde timia e tardiva, con Fogliato che nei minuti di recupero ha sprecato una ghiotta chance a pochi passa dallo specchio della porta.

CAMPO 1 - PARTITA 2

SQUADRA GIALLA-SQUADRA BLU 0-1

MARCATORE: 15' Raviola

SQUADRA GIALLA: Coco, Empoli, De Vita, Turcan, Croce, Saraco, Fogliato C, Silliato, Piccolo, Rigattuso, Scognamiglio.

SQUADRA BLU: Glisenti, Primarano, Dabeni, Tollini, Fabiani, Barbotto, Curri, Marten, Raviola, Ietto, Garbellini.

Nel secondo match, ancora in campo la squadra gialla: questa volta contro la squadra blu, che ha avuto la meglio per 1-0 grazie alla rete di Raviola al quarto d'ora di gioco: magistrale ripartenza finalizzata nel migliore dei modi da Raviola che, a tu per tu con Coco, col piattone lo ha battuto. La formazione blu si è espressa meglio sotto il punto di vista del gioco e delle occasioni, sfiorando il raddoppio poco dopo con Garbellini. La reazione dei gialli è arrivata soltanto al 25' con Rigatuso, che ha beccato una traversa dal limite dell'area sfiorando ma non trovando questa volta il gol.

CAMPO 1 - PARTITA 3

SQUADRA VERDE-SQUADRA BLU 2-3

MARCATORI: 6' Fogliato S, (V), 9' e 17' Garbellini (B), 10' Ferraris (V), 25' Maffei (B)

SQUADRA VERDE: Rassu, Re Fiorentin, Spagnolini, Palamarciuc, Ratazzo, Pisano, Fontanella, Vivenza, Fogliato S. (15' Bordini), Ferraris (15' Ambrogio), Gianfrande.

SQUADRA BLU: Panfiglio (17' Glisenti), Primarano, Dabeni, Tollini, Fabiani, Pace, Curri, Ietto, Maffei, Raviola, Garbellini.

Nella terza e ultima gara disputatasi nel campo, emozioni e gol a ripetizione fra la squadra verde e quella blu: quest'ultima, ancora vincente (3-2). Ma andiamo con ordine. Match che si è aperto subito con un gol per la formazione verde: assist al bacio di Fontanella per Simone Fogliato che davanti a Panfiglio non si è fatto intimorire e ha sbloccato le cose. Reazione dei blu che non si è fatta attendere e 180 secondi dopo Garbellini ha rimesso le cose a posto: grande lancio da metà campo di Borbotto con i giri giusti per un ispiratissimo Garbellini. Un minuto, tanto è bastato alla squadra verde per ritornare in vantaggio: su assist di Vivenza, Ferraris all'interno dell'area di rigore è un vero e proprio ariete e di destro ha realizzato il gol del nuovo sorpasso. La squadra blu, però, è sul pezzo, ed è grazie a un super Garbellini che al 17' è riuscita a trovare nuovamente la rete del pareggio. I blu hanno mostrato una marcia in più, e con Maffei al 25' hanno ribaltato il risultato: ancora super Garbellini, che questa volta si è reso protagonista dell'assist, a rimorchio ha trovato un preciso Maffei che ha insaccato la palla in rete e chiuso il match.

CAMPO 2 - PARTITA 1

SQUADRA ARANCIONE-SQUADRA BLU 3-0

MARCATORI: 15' e 23' Piras, 26' Cappellari

SQUADRA ARANCIONE: Castaldi; Marangoni, Villa, Pastorello, Cappellari; Berim, Todorov, Marcon; Piras, Angaramo, Dabo.

SQUADRA BLU: Panfiglio; Primarano, Dabeni, Tollini, Fabiani; Barbetto, Maffei, Pace; Ietto, Raviola, Garbellini.

Nella prima delle altre tre partite il grande trascinatore è sicuramente lui, Piras della Pro Eureka. Che di gol ne ha segnati due e le squadra arancione ha vinto per 3-0 contro quella blu: due gol abbastanza identici, entrambi realizzati all'interno dell'area di rigore; il tris, invece, lo ha servito il gran tiro da fuori area di Cappellari.

CAMPO 2 - PARTITA 2

SQUADRA ARANCIONE-SQUADRA VERDE 1-1

MARCATORI: 15' rig. Giangrande (V), 17' aut. Ragazzo (V)

SQUADRA ARANCIONE: Castaldi; Marangoni, Gianmarco, Pastorello (10' Villa), Cappellari; Todorov, Savotto; Piras, Marcon, Dabo; Angaramo.

SQUADRA VERDE: Rassu; Ragazzo, Palamarciuc, Spagnolini (21' Pisano), Re Fiorentin; Fontanella, Ambrogio, Bordini; Ferraris, Giangrande (11' Fogliato; 15' Giangrande) Vivenza.

Il secondo dei tre tempi, invece, termina in parità: un gol per parte. Al gol del vantaggio procurato e realizzato dallo stesso Giangrande dal dischetto al 15' ha risposto la squadra blu grazie alla sfortunata autorete di Ragazzo, che ha stabilito la parità.

CAMPO 1 - PARTITA 3

SQUADRA ARANCIONE-SQUADRA GIALLA 5-1

MARCATORI: 5', 19', 20, 22' e 24' Piras (A), 16' Scognamiglio (G)

SQUADRA ARANCIONE: Castaldi; Marangon (15' Cappellari), Villa, Giammarco, Pastorello; Berim, Todorov, Savotto; Piras, Angaramo, Dabo (11' Marcon).

SQUADRA GIALLA: Coco; Empoli, De Vita, Turcan; Costa, Rigatuso, Piccolo, Fogliato, Croce; Siliato, Scognamiglio.

Infine, il terzo e ultimo tempo: di sicuro il più entusiasmante. Ancora una volta, come già accaduto nel primo tempo, il mattatore del match è stato il bomber della Pro Eureka, Piras. Che questa volta ha esagerato, segnando addirittura 5 gol, regalando il successo per 5-1 della formaziona arancione contro quella gialla. L'unica rete ospite è stata siglata da Scognamiglio, che ha reso meno amro il KO.