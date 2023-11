Rappresentativa Under 17, Marangon dirama la lista dei convocati per il raduno

Inizia da dicembre la fase di avvicinamento alla sessantesima edizione del Torneo delle Regioni, che si svolgerà in Liguria dal 22 al 29 marzo 2024. Mister Gianfranco Marangon ha diramato le convocazioni per il prossimo raduno della Rappresentativa Under 17. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre, alle ore 14.15 al centro sportivo di Via San Marchese, in Venaria Reale. Diversi i volti nuovi, tra cui Alessio Alcaro, Simone Bove e Andrea Stefanelli, per citarne alcuni. Confermato ancora una volta, invece, il duo proveniente dal Lascaris, composto da Lorenzo Audisio e Manuel Ubertino. Terza convocazione consecutiva per Federico Sauna; quarta, invece, per Alberto Valleriani. Le scelte del selezionatore si uniscono alla volontà di migliorare la prestazione all’ultimo Torneo delle Regioni, vinto dalla Lombardia.