Rappresentativa Sperimentale Under 14, i protagonisti del raduno sono Freguglia e Siliato

Dopo il maxi raduno di martedì scorso, ieri pomeriggio è toccato alla Rappresentativa Sperimentale Under 14 del Piemonte, sempre a Caselle. I classe 2010 si sono ritrovati a due settimane dall'ultima volta, ovvero il primo stage tenutosi a Venaria. Il selezionatore Andrea Bider ha convocato 59 ragazzi, che sono stati divisi in quattro squadre: formazione arancione, formazione verde, formazione blu e formazione gialla. Le 4 squadre hanno dato vita a un triangolare, in cui si sono disputate sei gare da 25 minuti ciascuna.

PARTITA 1

1° tempo

SQUADRA ARANCIONE-SQUADRA VERDE 1-1

MARCATORI: 11' Gigante (V), 15' Mesiti (A)

SQUADRA ARANCIONE: Giagoni; Marco, Gemme, De Gregorio, Taglini Novella; Lauriola, Lombisani, Spellecchia; Ghio, Mesiti, Mandrile.

SQUADRA VERDE: Picca; Barberis, Solza, Sorace, Ogede; Baudino, Bernello, Gigante; Vernoli, Ghione, Amerio.

ARBITRO: Masciandaro di Collegno.

2° tempo

SQUADRA BLU-SQUADRA GIALLA 3-0

MARCATORI: 1' e 25' Freguglia, 19' Boggione

SQUADRA BLU: Rampin; Bona (14’ Sartiero), Tilaro, Konè (14’ Bruschetta); Nastasi, Eucelio (14’ Lavatelli), Puppione (14’ Boggione), Riveri, Caprì; Freguglia, Siliato.

SQUADRA GIALLA: Delmondo; Margiotta, Cappuccio, Martini, Guzun; Boscolo, Murdocca (15’ Librizzi), Ouahdani (15’ Lunati); Carfagno (15’ Castrignano), Pelusio (15’ Velaj), Sabena.

ARBITRO: Bosco di Alba-Bra

Nel primo tempo della prima partita, botta e risposta fra la formazione arancione e quella verde. Match terminato in parità con gol, 1-1, in cui a sbloccare le cose ci ha pensato Gigante del Bra all'11'. Non si è fatta attendere, però, la risposta della squadra arancione, che quattro minuti più tardi ha ristabilito la parità con Mesiti, gioiellino del Nichelino Hesperia. Nel secondo tempo, invece, vittoria schiacchiante da parte della formazione blu, che ha vinto con un netto 3-0 contro quella gialla. Il grande protagonista è stato senza ombra di dubbio Freguglia - bomber del Lascaris - che ha realizzato una doppietta nel giro di 24 minuti; nel mezzo, anche la rete di Boggione.

PARTITA 2

1° tempo

SQUADRA GIALLA-SQUADRA VERDE 1-4

MARCATORI: 4' Gigante (V), 5' Furlanetto (V), 10' Sabena (G), 18' Greco (V), 20' Sorace (V).

SQUADRA GIALLA: Delmondo; Margiotta, Cappuccio, Lunati, Guzun; Martini, Boscolo, Librizzi; Castrignano, Velaj, Sabena.

SQUADRA VERDE: Picca; Barberis, Solza, Ogede, Sorace; Bernello, Nuzzolese, Gigante (21' Baudino); Furlanetto; Greco, Ricci.

ARBITRO: Masciandaro di Collegno.

2° tempo

SQUADRA BLU-SQUADRA ARANCIONE 4-0

MARCATORI: 2', 14, 17' Siliato, 4' Freguglia.

SQUADRA BLU: Rampin; Sartiero, Konè (13’ Tilaro), Bruschetta (15’ Bona); Nastasi, Lavatelli, Boggione (14' Puppione), Riberi (13’ Eucelio), Caprì; Freguglia, Siliato.

SQUADRA ARANCIONE: Giagoni; Gemme (14’ Marco), Provaroni, Spellecchia; De Gregorio, Lauriola, Lombisani, Taglini Novella; Mesiti, Mandrile, Ghio.

ARBITRO: Bosco di Alba-Bra

Decisamente più emozioni nella seconda partita, in cui - fra primo e secondo tempo - sono state messe a segno ben nove reti. La prima frazione di gioco è stata dominata dalla formazione verde, vittoriosa per 4-1 contro quella gialla. Ancora una volta in gol Gigante, che ha aperto le danze dopo pochi minuti; ci ha pensato poi, dopo soltanto 60 secondi, a raddoppiare Furlanetto. Squadra gialla che però è rientrata subito in gara, al 10', con il gol che ha dimezzato lo svantaggio firmato Sabena (Saviglianese). Ma la forza dei verdi ha fatto la differenza, e così nel giro di due minuti sono arrivati i due gol decisivi: il 3-1 lo ha siglato Greco, il definitivo 4-1, invece, Sorace del Bra. Secondo tempo a senso unico, con una nuova e convincente vittoria della squadra blu contro la formazione arancione. Mattatore assoluto? Gabriele Siliato del Beiborg, che di gol ne ha fatti addirittura tre, impressionando il selezionatore Bader e tutti i presenti al centro sportivo del Caselle. La quarta rete porta la firma di Freguglia, per il poker finale.

PARTITA 3

1° tempo

SQUADRA BLU-SQUADRA VERDE 3-1

MARCATORI: 4' Boggione (B), 7' Lavatelli (B), 13' Puppione (B), 16' Ricci (V).

SQUADRA BLU: Rampin; Tilaro (11' Sartiero), Konè, Bruschetta (10' Bona); Nastasi, Lavatelli, Boggione, Riberi (11' Puppione), Caprì (4' Eucelio); Greco (9' Freguglia), Siliato.

SQUADRA VERDE: Picca; Barberis, Sorace, Ogede, Solza; Baudino (10' Bernello), Nuzzolese (11' Gigante), Ricci; Vernoli, Ghione (11' Furlanetto), Amerio.

ARBITRO: Masciandaro di Collegno.

2° tempo

SQUADRA GIALLA-SQUADRA ARANCIONE 0-0

SQUADRA GIALLA: Delmondo; Margiotta, Cappuccio, Martini, Guzun; Carfagno, Boscolo (9’ Castrignano), Ouahdani, Murdocca; Pelusio, Sabena.

SQUADRA ARANCIONE: Giagoni; Spellecchia, Marco, De Gregorio, Gemme; Provaroni, Lauriola, Lombisani; Ghio, Mandrile, Mesiti.

ARBITRO: Bosco di Alba-Bra

Meno gol ma altrettante emozioni nella terza e ultima partita, vinta ancora dalla squadra blu: 3-1 secco contro la formazione verde. In gol, nuovamente Boggione; poi Lavatelli e infine Puppione: tutto nel giro di 15 minuti. Inutile la rete di Ricci un minuto più tardi. Il secondo e ultimo tempo dell'ultima partita ha regalato un sostanziale equilibrio, terminando in parità a reti inviolate fra squadra gialla e squadra arancione.