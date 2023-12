Under 16 Regionali, Moncalieri e Derthona, sfida Scudetto

Sale l’attesa nel girone E per la dodicesima giornata di Under 16 regionali. Un weekend particolare per il raggruppamento: centrale è la sfida tra la prima e la seconda, in programma sabato 2 dicembre alle ore 17. Il Moncalieri comanda il gruppo con 29 punti in classifica, dietro, a solo un punto di distanza, c’è il Derthona, che cerca un primato fondamentale a poche settimane dalla pausa natalizia. Decisiva, in tal, senso, è stata l’unica sconfitta subita dall’inseguitrice, che li ha condannati ad un momentaneo secondo posto. Non sarà solo la sfida tra le prime due della classe, anche tra la terza e la quarta. L’Asti ospita l’Alba Calcio e, chi vincerà, potrà avvicinarsi al duopolio al comando. Sette i punti di distanza dalla prima per i biancorossi, nove quelli per la sfidante. Non pochi, certo, ma potrebbero essere ancora meno sfruttando l’occasione.