Under 17 Regionali: Acqui-Albese 7-0

MARCATORI: pt 5’ rig Gai, 22’ Leone, 30’ Biglia; st 5’ Cestari, 11’ Leone, 16’ Piana, 28’ Colla.

ACQUI (4-3-1-2): Laiolo, Bologna (8’ st Mascarino), Galandrino (10’ st Piana); Garberoglio (15’ st Bojadziski), Fischetti (15’ st Colla), Pavia, El Hlimi (1’ st Cestari), Massa, Gai (18’ st Icardi), Biglia (18’ st Petkov), Leone. A disp. Auteri, Lakraa. All. Oliva.

ALBESE (4-3-3): Mollo, Samuele Casetta, Costa, Barbero (16’ st Bongiovanni), Predulescu, Xheka (23’ st Vinai), Arnero, Curcio, Buffa, Zichella, Ravera. A disp. Aloi, Imarhiagbe, Brando Casetta, Lazzarin. All. Taristano.

ARBITRO: Piccini di Alessandria.

NOTE: ammoniti: Fischetti, Casetta, Lazzarin.



Al sintetico di Via Trieste in Acqui Terme, l’Acqui di mister Oliva domina l’Albese e sale al primo posto nella classifica del girone E di Under 17, a pari merito con il Derthona. Una gara da subito in discesa per la formazione di casa, che sblocca il match e poi dilaga, senza lasciare troppe possibilità all'avversario.

Al quarto minuto di gioco, il difensore ospite atterra Gai e il sig. Piccini della sezione di Alessandria indica il dischetto. Lo stesso Gai, da calcio di rigore, è glaciale e spiazza Mollo. L’1-0 apre gli spazi ai bianconeri, che se ne approfittano senza problemi. Al 22’, infatti, l’Acqui raddoppia grazie ad un colpo di testa di Leone, sugli sviluppi di un corner. Lo stesso numero 11 bianconero è autore di uno splendido assist, otto minuti più tardi, con Biglia che è bravo a controllare e imbucare il portiere avversario. La prima frazione si conclude, appunto, con un netto vantaggio da parte dei ragazzi di Oliva.

