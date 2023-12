Under 17 Regionali: Alba Calcio-Area Calcio 3-1

MARCATORI: 3’ pt, 15’ st Bussi (AL), 3’ st Trinchero (AL), 31’ st Franchini (AR).

ALBA CALCIO: Ribero, Vidotto (16’ st Capasso), Battaglino, Cucurachi (23’ st Volpe), Icardi, Meinardi, Galtieri (39’ st Altare), Asteggiano, Alfieri (23’ st Gallarato), Trinchero, Bussi (41’ st Scoffone). A disp. Bottala, Ponzio, Scavino. All. Pellegrino.

AREA CALCIO: Artusio, Casale (41’ st Reverdito), Cammarata, Parusso (29’ st Cavagnolo), Toso, Tonno (8’ st Cozminca), Berardi (25’ st Delsanto), Franchini (44’ st El Hamraoui), Spellecchia (18’ st Crepaldi), Bullari (41’ st Giacone), Gili. A disp. Gazzara. All. Cannistraro.

ARBITRO: Grillo di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Parusso (AR), Cucurachi (AL), Ribero (AL).

È l’Alba di un nuovo inizio per i ragazzi di Pellegrino che si rialzano dopo il recente periodo negativo prendendosi la scena nel Derby del Tartufo vinto per 3-1 contro i rivali dell’Area. Alba si tinge di gialloblù al termine di una partita sentita, attesa, fisica e dispendiosa dove però hanno anche trovato spazio giocate illuminanti e fantasiose dei singoli: il derby è sempre il derby, a qualunque latitudine e a qualunque livello.

Pronti, via e l’Alba passa subito in vantaggio. A stappare il derby è Bussi che è bravo a farsi trovare nella posizione giusta sul tocco di punta fuorviante di Alfieri e a spingere in porta il pallone dell’1-0.

Dopo 5 minuti di fuoco da parte dei gialloblù, la squadra di Cannistraro, ancora sotto shock, prova a rialzare la testa e, con orgoglio, cerca di aumentare i giri del motore innescando il proprio fronte offensivo con dei lanci lunghi e mirati, senza però riuscire a scardinare la linea difensiva avversaria, che rimane compatta e concede pochi spazi.

La fase centrale del primo tempo è una vera e propria battaglia: entrambe le compagini lottano su ogni pallone con grinta e determinazione sputando sangue ad ogni contrasto, ma le occasioni da gol scarseggiano.

