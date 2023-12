Under 17 Regionali: Aviglianese-Vanchiglia 2-4

AVIGLIANESE-VANCHIGLIA 2-4 MARCATORI : 20’, 29’ Alcaro (V), 27’ Florio (V), 36’ Shaker (V), 18’st Cogerino (A), 33’st Amendola (A) AVIGLIANESE (4-4-2) : Mitola, Mattesi, Codo, Natale, Mesin, Giulietti (37’st Iannone), Amendola, Cogerino, Tortorici, Marotta, Sergio (19’st Macrì). A disp.: Informante, Messineo. All.: Confalone. VANCHIGLIA (4-3-3) : Scardigno, Di Tanno, Amorese, Maculan (19’st Schiavello), Antoniu (28’st Rambelli), Carota, Alcaro, Shaker, Florio (31’st Dabija), Alickaj, Popa (19’st Gargallo). A disp.: Tarsitano, Carnino, Lupis. All.: Bettega. ARBITRO: Pietro Liberale di Collegno.

AVIGLIANA – Una vittoria di… testa. Il Vanchiglia passa ad Avigliana grazie alle quattro reti nel primo tempo, di cui tre arrivate con un colpo di testa. Non basta ai valsusini la reazione nel secondo tempo: in via Suppo passano i granata, ma la prestazione offerta nella ripresa può far ben sperare Confalone e i suoi.

Il primo tempo si chiude in favore dei granata, che tornano negli spogliatoi forti di un 4-0 senza discussioni. Un risultato che rispecchia il dominio dei ragazzi di Bettega, che gestiscono i ritmi della gara sin dai primi minuti. Una gara dominata, ma sbloccata solamente al 20’ quando Alcaro batte Mitola con un delizioso colpo di tacco. La rete abbatte le barriere difensive degli arancioneri, che devono raccogliere il pallone nella propria porta per altre tre volte. Al 27’ tocca a Florio, mentre al 29’ ci pensa ancora Alcaro e al 36’ è il turno di Shaker: tre gol in dieci minuti e tutti segnati con un colpo di testa. Nel finale l’Aviglianese prova a spaventare il Vanchgilia, ma la retroguardia granata resiste e mantiene inviolata la propria porta.

