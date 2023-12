Under 16 Regionali: Moncalieri-Derthona 0-2

MARCATORI: 31' Atzeni, 6' st Asti

MONCALIERI (4-3-1-2): Santoro, Longo (23' st Bochicchio), Petrone (23' st Ortu), Tecucianu, Centinaro, Duretto, Pandiscia, Cappelli (20' st De Notarpietro), Lazzarin (23' st Manco), Malberti (15' st Socco), Raffero (39' st Frezza). A disp. Hacham, Rignanese. All. Pandiscia.

DERTHONA (4-2-3-1): Baratti, Crozza (33' st Traffurelli), Catanzariti, Cerruti, Ricci, Trivellato, Asti, Massone (33' st Abbattista), Atzeni (20' st Santoro), Perez, Gemme (30' st Orlando). A disp. Furlan T., Callegher, Furlan L.. All. Schiavone.

ARBITRO: Nardella di Torino.

ESPULSO: 33' st Tecucianu (M).

AMMONITI: Petrone (M), Tecucianu (M), Bochicchio (M), Atzeni (D).



C'è una nuova capolista nel girone E del campionato Under 16: è il Derthona che, sul campo del Moncalieri, vince per 2-0 e scavalca la formazione di Pandiscia, prendendosi la testa della classifica e infliggendo agli avversari anche la prima sconfitta stagionale. Una gara vinta grazie alle reti di Atzeni e Asti nel giro di 15 minuti: un uno-due che ha mandato al tappeto la squadra di casa, incapace di reagire e di dare una risposta. E così il Derthona ne ha approfittato, vincendo con merito. La squadra di Schiavone non fa altro che raccogliere quanto di buono sta seminando da ormai un po' di settimane: la vittoria contro il Moncalieri, infatti, è la sesta consecutiva, che si aggiunge ad altri due risultati positivi. Insomma, la squadra più in forma del campionato è sicuramente il Derthona, in salute ormai da due mesi, che vincendo manda un messaggio chiaro a tutti. Il Moncalieri perde sì la testa della classifica, ma è comunque lì, a due punti, con l'obiettivo di giocarsi la vittoria del campionato fino alla fine. Derthona che parte forte, squadra organizzata che fa del pressing alto la propria arma migliore. Il Moncalieri non entra di fatto in gara e la formazione ospite ne approfitta.

DOMANI MATTINA SU TUTTOCALCIO PIEMONTE L'ARTICOLO COMPLETO DELLA PARTITA