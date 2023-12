Under 17 Regionali: Alba Calcio-Area Calcio 3-1, le interviste

Non era l’esame definitivo ma un incrocio importante, come uno scambio di binari che poteva indirizzare la corsa di due treni e le ambizioni di due squadre. Alla fine l’esito è stato inequivocabile: l’Alba si porta a casa la settima vittoria stagionale riaccendendo le speranze nella lotta per i play-off; l’Area invece subisce la quinta sconfitta e resta ancorata all’ottava posizione ritornando con i piedi per terra dopo le due vittorie consecutive nelle ultime due giornate. Al termine del match il tecnico di casa Pellegrino ha dichiarato: «Vincere un derby è sempre una soddisfazione unica. I ragazzi sentivano molto questa partita e, nel primo tempo, erano molto agitati e poco lucidi nel gestire la palla. Oggi il campo non è stato un nostro alleato e abbiamo avuto qualche difficoltà ma nella ripresa è uscita fuori tutta la nostra qualità e abbiamo sfruttato a pieno le occasioni a nostra disposizione».