Under 14 Regionali: Spazio Talent-Rosta Calcio 3-0

MARCATORI: 19' pt Er rqaibi, 38' pt Toro Moscarella, 19' st Ciancio

SPAZIO TALENT: Froio, Er rqaibi, Marabisso, Doumbia, Iacovo (16' st Georgiev), Prati, Oliveri (1' st Ciancio), Barbera, Toro Moscarella (14' st Moio), Tucci, Bensallam (6' st Freda). A disp.: Dilillo. All.: Froio.

ROSTA CALCIO: Braida, De Mitri (1' st Del Vecchio), Fegnano, Molon, Solza, Carere (26' st Suriano), Cavaliere, Nuzzolese (22' st Loccisano), Saccenti (19' st De Cillis), Sanvito (9' st Labonia), Picotti. A disp.: Godel, Costamagna, Fiorini, Marando. All.: Campisi.

NOTE: ammoniti: Er rqaibi

Nella quinta giornata del campionato Under 14 Regionali, Girone C, lo Spazio Talent batte in casa il Rosta Calcio per 3-0, salendo così al quarto posto in classifica, alle spalle di Beiborg, Sisport e CBS, grazie ai nove punti conquistati in quattro gare giocate, con la partita contro il Vanchiglia della prima giornata ancora da recuperare. Per gli ospiti, la sconfitta subita in questa giornata, gli costringe a rimanere nella zona bassa della classifica, con soli tre punti ottenuti in cinque match disputati, arrivati nella seconda giornata.

Nella prima frazione di gioco sono i padroni di casa a partire forte, facendo un buon possesso palla e rischiando poco; la partita si mette in discesa per lo Spazio Talent al minuto diciannove, quando Adam Er rqaibi riesce a battere il portiere avversario, portando in vantaggio i suoi. Dopo la rete dell'1-0, i ragazzi di Froio, gestiscono benissimo la partita, limitando gli attacchi del Rosta Calcio, che non riesce a rendersi pericoloso; il direttore di gara, concede minuti di recupero prima di fischiare la fine del primo tempo, minuti che vengono sfruttati alla grande dai padroni di casa, che con Edgar Toro Moscarella trovano la rete del raddoppio, andando negli spogliatoi sul risultato di 2-0 e con la consapevolezza di avere la partita tra le mani, sia dal punto di vista del punteggio, sia dal punto di vista del gioco.

