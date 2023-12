Chisola forza dodici: la squadra di Moschino imbattuta da tre mesi

Dodicesima giornata positiva per il Chisola, dodicesima gara senza sconfitte: prosegue il super campionato del Chisola Under 17 nel girone D del campionato regionale . Nessuna squadra del campionato fra i cinque gironi, ovvero fra le 70 partecipanti, è riuscita fin qui a vincere tutte le partite. Soltanto il Lascaris, ma con due pareggi , è imbattuta . L'unica squadra capace di riuscirci è la formazione guidata da Moschino, capace di vincere fin qui tutte e dodici le gare disputate. Un vero e proprio unicum, un'eccezione che dimostra quanto il gruppo composto dai classe 2007 sia forte. E il Chisola, proseguendo di questo passo, è destinato ad "ammazzare" il campionato, considerato già l'ampio vantaggio - ben dodici sull'inseguitrice Fossano - dopo soli tre mesi di campionato e un girone di andata non ancora terminato.

L'ultimo match, vinto agilmente 4-1 in casa del Monregale, non ha fatto altro che confermare che la squadra di Moschino sia indubbiamente la più forte del campionato. Del girone sicuramente, dell'intera categoria fra le migliori. Una squadra forte in tutti i reparti, a partire dall'attacco, che è riuscito a mettere a segno già 55 reti in 12 partite: 4,58 gol di media a partita. Il grande mattatore è Lazzaro, punta di diamante del Chisola, arrivato a quota 11, a due gol dall'attuale capocannoniere Valleriani del Bra. Bene anche sta facendo Naranjo Barrera, che di gol ne ha realizzati 6. Così come bene stanno facendo Troia, Ajmar e Sarkis: tutti e tre a quota 5. L'altro grande punto di forza dei ragazzi di Moschino è la fase difensiva: il Chisola non solo è il migliore attacco, ma pure la miglior difesa, con 9 reti subite. Domenica 10 dicembre andrà in scena la tredicesima giornata, l'ultima del girone di andata. E a parte il fatto che il Chisola si è già laureato Campione d'Inverno, la capolista sarà attesa dalla sfida esterna sul campo del Bra, che si preannuncia un vero e proprio spartiacque: o il campionato si riapre o il Chisola allunga e mette quasi la parola fine al girone D.