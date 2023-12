Under 16 Regionale, weekend da urlo: le prime quattro del girone A si sfidano

Il girone A dell'Under 16 Regionale continua a regalare emozioni: dopo dodici partite disputate, c'è sì una capolista - che è il Baveno, primo con 30 punti - ma ci sono almeno due squadre che possono, allo stesso modo, ambire alla vittoria del campionato. Si tratta di RG Ticino e Verbania, entrambe appaiate in seconda posizione con 28 punti conquistati. E il weekend in arrivo, con la 13esima giornata di campionato che si giocherà sabato prossimo, 9 dicembre, potrebbe essere decisivo: confermando o stravolgendo la classifica. Già, perché il big match di giornata sarà indiscutibilmente la sfida di vertice fra Verbania e Baveno, con i primi che, qualora dovessero vincere, balzerebbero al primo posto scavalcando proprio la capolista; i secondi, invece, vincendo darebbero una spallata proprio alla formazione di Portalupi, in attesa di conoscere il risultato dell'altra antagonista: il Ticino, impegnato in un altro big match: contro i Diavoletti, quarta forza del girone. Le prime quattro della classe si affronteranno, quindi, in quello che si preannuncia un turno di campionato scintillante. Sia Verbania-Baveno che RG Ticino-Diavoletti sono in programma alle ore 15.