Under 17, il Chisola fugge, Pinerolo e Fossano inseguono

Ci siamo! È in arrivo un altro emozionante weekend di calcio giovanile piemontese. Nel gruppo D di Allievi Under 17, il Chisola ha messo il pilota automatico. 36 punti conquistati, zero sconfitte, e un secondo posto distante 26 punti. La formazione capolista ospita il Bra in questo importante crocevia di stagione. I biancorossi sono quarti e sperano di riuscire ad avvicinarsi al podio. Il Fossano è secondo, a pari merito con il Pinerolo. Entrambe saranno impegnate in due gare per nulla semplici: i rossoblù sfideranno il Salice, in trasferta, mentre il Pinerolo cerca i tre punti in casa contro la Saviglianese. Di seguito, il palinsesto delle gare in programma domenica 10 dicembre alle ore 10.