Under 15, Pro Eureka contro Borgaro, è scontro al vertice

È tutto pronto per un altro attesissimo weekend di calcio giovanile piemontese. Giunti ormai alla tredicesima giornata, le squadre si preparano alla pausa natalizia e cercano di consolidare o migliorare le proprie formazioni in classifica. Nel girone B, quello della tredicesima giornata, è la settimana dello scontro tra la prima e la seconda forza del campionato. Il Pro Eureka, primo a 34 punti, ospita il Borgaro, secondo con tre punti in meno. La sfida, quindi, nonostante ci si trovi solo alla tredicesima giornata, risulta essere già decisiva. Potrebbe portare ad un equilibrio totale tra le due squadre o potrebbe permettere alla Pro Eureka di dare un primo colpo alle inseguitrici. Può approfittarne la Volpiano Pianese, che contro il Gassino San Raffaele ha la possibilità di accorciare il gap dalle prime due formazioni del podio.