Under 16 Regionali: Alpignano-Vanchiglia 0-0

ALPIGNANO (3-5-2): Traversi 6; Marangon 6.5. (21’ st Caveglia 6), Miceli 6.5, Amorosi 6.5, Russo 6.5; Curri 7, Cordola 6, Cretu 6; Ciliberti 6 (7’ st Zmoshu 6), Metta 6 (11’ st Tursi 6), Fioccardi 6.5. A disp. Suino, Ferjani, Cavacini, Crudu, Comolli. All. Domizzi.

VANCHIGLIA (4-4-2): Musso 6.5, Gargallo 6.5, Enrico 6.5, Rambelli 6.5, Casale 6.5; Rao 6, Dagnese 6, Torre 6 (25’ st Catanzaro 6), C. Ledda 6 (36’ st Marchetti sv); Dabija 7, L. Ledda 6. A disp. Lepore, Giunta, Laquintana, Catanzaro, Cozzarella, Fiorentino, Debellis, Marchetti, Lupo. All. De Gregorio.

ARBITRO: Briatico di Collegno.

Alpignano e Vanchiglia si spartiscono la posta in gioco in una partita molto combattuta e complicata, in cui le squadre hanno visto le ottime prestazioni delle difese che hanno blindato il risultato sullo 0-0

La partita fin dalle prime battute vive all’insegna dell’equilibrio e della tensione. La posta in gioco è alta per entrambe le squadre che hanno un atteggiamento prudente. Anche il fattore campo gioca un ruolo, con un terreno di gioco più stretto sul sintetico rispetto al campo naturale dei padroni di casa. Questo rende il gioco molto più complesso, con una partita quindi molto fisica in cui è difficile crearsi degli spazi per attaccare. Per tutti questi motivi l’impressione è che la partita si possa sbloccare su un’occasione estemporanea: la prima è per gli ospiti, con Lapo Ledda che sfrutta un errore in impostazione dei padroni di casa e costringe Traversi ad un’uscita molto pericolosa fuori area. Dall’altra parte ci prova Curri, con controllo spalle alla porta e rovesciata da fuori area che Musso, vista la traiettoria insidiosa, mette in corner. Anche le palle da fermo possono essere una buona occasione, come quella di Fioccardi, che dalla trequarti mette dentro per Miceli che va in terzo tempo, ma non gli riesce di schiacciare il pallone.

La ripresa inizia subito con due buone occasioni per il Vanchiglia: prima Lapo Ledda arriva a calciare su una palla scoperta, ma senza trovare la porta. Pochi minuti dopo Dabija ci prova con una punizione dalla trequarti molto insidiosa, in cui basta una deviazione, che però non arriva e la palla si spegne a lato del secondo palo. L’Alpignano fatica nella prima metà della ripresa, ma al 20’ crea l’occasione più netta della partita: punizione di Fioccardi per la testa di Cordola che è molto sfortunato e il suo pallone centra la parte bassa della traversa per poi rimabalzare fuori dalla linea. Al 23’ il Vanchiglia ha una punzione: palla di Dabija mette dentro per Gargallo che di testa mette in porta, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il gioco cresce di instensità con il passare dei minuti e l’Alpignano, con il colpo di testa di Curri trova la seconda traversa in pochi minuti, sempre su palla da fermo. Ultimi minuti molto caldi con Curri che riesce ad arrivare alla conclusione approfittando di una distrazione della difesa ospite e calcia sul primo palo, dove Musso respinge bene. Ancora un ribaltamento di fronte e Dabija si inventa una occasione con un tiro cross su cui, ancora una volta, i compagni non ci credono e il pallone finisce sul fondo.