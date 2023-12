Under 16 Regionali: Cheraschese-Fossano 1-2

MARCATORI: 18’ st Robaldo (F), 39’ st Ribecco (CH), 5’ st Inturri (F).

CHERASCHESE: Casella, Calosso, Odino, Manera, Pranga, Myzri, Cavaglia (30’ st Rosso), Ternavasio (39’ st Rinaldi), Ribecco (21’ st Verri), Malaspina (35’ st Pini), Abudu (3’ st Giacollo). A disp. Miele, Audisio, Qose, Coccio. All. Dughera.

FOSSANO: Tuninetti, Bellino, Borsotto (19’ st Tomatis), Shita, Inturri (35’ st Lazri), Tollini, Scavone (1’ st Moise), Robaldo (30’ st Necula), Neri, Angaramo, Macheda. A disp. Sacco, Saija, Carnevale, Racca, Belli. All. Petiti.

ARBITRO: Chiavarino di Alba-Bra.

NOTE: Ammoniti: Scavone (F), Necula (F).

Robaldo e Inturri fanno volare il Fossano: i biancoblu sbancano Cherasco e rimangono aggrappati alla vetta della classifica al termine di una partita sofferta e molto equilibrata.

La squadra ospite si schiera in campo con un 4-3-1-2 in cui Scavone agisce nel ruolo di trequartista alle spalle di Macheda e Neri mentre i padroni di casa si dispongono con un compatto 4-3-3 che punta molto sulla fisicità di Ribecco e sulla sua capacità di smistare palloni a destra e a sinistra facendo così respirare la squadra nei momenti di difficoltà.

La partita inizia subito a ritmi forsennati: Il Fossano costruisce gioco dal basso cercando di innescare tra le linee la qualità di Scavone, la Cheraschese rimane compatta e riparte in contropiede trascinata dalle volate sulle fasce di Cavaglia e Abudu. Al diciottesimo si sblocca la partita grazie a Robaldo che segna letteralmente un gol alla Ronaldo: sgasa sulla sinistra, rientra con una finta sul destro e imbuca il portiere sotto le gambe con una rasoiata fulminante. Trovato il gol del vantaggio, il Fossano, cerca di addormentare la partita attraverso una ragnatela di passaggi sterile ed estenuante ma non è altro che la quiete prima della tempesta. Infatti, a pochi istanti dal termine del primo tempo, la Cheraschese riacciuffa il pareggio dal nulla: pazzia del portiere biancoblu che esce dall’area di rigore con superficialità sbagliando tempismo e lasciando scoperta la porta, Ribecco ringrazia e appoggia in rete il gol dell’1-1.

Il Fossano, ferito come un leone per la beffa subita allo scadere dei primi 45 minuti, rientra in campo pronto per combattere e, dopo appena 5 minuti, rimette la testa avanti nel punteggio. A timbrare il tabellino è Inturri con un tiro insidioso da fuori area che si imbuca all’angolino destro anche grazie alla complicità del portiere avversario, poco preciso nell’intervento in tuffo. La Cheraschese cerca di tirarsi sù dopo il gol subito ma al ventesimo il protagonista, questa volta nel bene, è Tuninetti che si riscatta dopo l’errore con un intervento super sul tiro insidioso diretto sotto la traversa di Ternavasio. La tensione e l’adrenalina in campo sono alle stelle: al 34’ il Fossano ha la chance per chiuderla definitivamente ma la rocambolesca deviazione di Manera, nel tentativo di fermare in extremis Neri, si infrange sul palo sancendo l’esito finale del match.

Foto: da sinistra Robaldo e Inturri