Under 15 Regionali: Rosta-CBS 1-1

ROSTA-CBS 1-1 MARCATORI : 22’ Lorent (C), 24’ Girotto (R) ROSTA (4-2-3-1) : Sturniolo, Scotto Di Santolo, Triolone, Battaglia, Di Maggio, Girotto, Mareschi (7’st Molinaro), Mapelli, Antonaccio (25’st Milazzo), Cecchin, Ma Alihijjawi. A disp.: Cissè, Sette, Nebiolo, Di Giovanni. All.: Bonfante. CBS (4-3-1-2) : Gaiotto, Petruzzella, Toro, Lorent (20’st Lewin), Kifahi (35’st Pasquale), Martinotti, Trezza, Miceli (16’st Monterosso), Saviotti, Macagnone, Rulfi. A disp.: Bellomi, Tealdo. All.: Carbone. ARBITRO : Gabriele Goffo di Collegno.

ROSTA – Nella tana del lupo. La Cbs esce da Rosta con un punto e i sentimenti sono ovviamente contrastanti. La compagine torinese ha giocato un primo tempo di grande qualità, dimostrando ancora una volta di avere un attacco in grado di far male a tutte le difese del girone, ma manchevole di lucidità sotto porta. Tante le occasioni sprecate nella prima frazione e che potevano essere pagate a caro prezzo dagli ospiti, visto il ritorno dei padroni di casa, bravi a trovare subito il pareggio con Girotto dopo la rete di Lorent e a spaventare più volte i rossoneri, anche nel secondo tempo. Alla fine le due squadre si dividono la posta in palio e muovo, seppur lentamente, la classifica.

Torniamo sul campo. Il primo tempo si gioca ad alta intensità, sia da una parte che dall’altra. E’ però la Cbs ad avere le occasioni migliori della frazione. Il trio tutta tecnica e velocità dei rossoneri mette in difficoltà la difesa valsusina, chiamata a fare gli straordinari anche per via delle condizioni del terreno. All’8’ Trezza vola sulla sinistra e calcia a botta sicura verso la porta di Sturniolo, che è bravo a respingere. Pochi minuti più tardi tocca a Macagnone, ma è ancora il numero 1 biancorosso a salvare il risultato. Infine, ci prova anche Saviotti, che, a differenza dei suoi colleghi, Sturniolo lo dribbla, ma a porta a vuota calcia fuori. I padroni di casa sono totalmente in confusione e faticano ad uscire dalla propria metà campo. Passano sessanta secondi dall’occasione di Saviotti e Sturniolo prende il pallone con le mani nell’area piccola dopo che l’aveva toccata un suo difensore. Per l’arbitro è punizione a due e capitan Lorent sblocca il risultato al 22’. Eppure, come spesso accade nel calcio, alla prima vera occasione il Rosta pareggia e lo fa con Girotto al 24’, bravo a capitalizzare un batti e ribatti nell’area rossonera. Nel finale i padroni di casa tentano anche il sorpasso, ma la Cbs incassa e rimane in piedi.

I ritmi del primo tempo calano vistosamente, mentre a crescere è l’agonismo dei 22 in campo. Anche le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano, ma questo per merito di entrambe le retroguardie, attente e precise nell’evitare di concedere occasioni agli attacchi avversari. Eppure, come normale che sia, qualcosa concedono. La prima grande chance è del Rosta, che spaventa i rossoneri con una bella conclusione al volo di Molinaro e ben respinta da Gaiotto. Per la Cbs l’occasione per vincerla arriva nel finale, su sviluppi da corner e sui piedi di Lewin. Anche il difensore ospite calcia al volo da dentro l’area, ma a differenza del collega avversario non trova lo specchio. Nei minuti di recupero gli animi si accendono d’improvviso e Rulfi viene espulso per doppia ammonizione. Dopo 10’ extra la gara termina sul risultato di 1-1.