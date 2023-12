Under 14 Regionali: Pro Eureka-Volpiano Pianese 0-0

PRO EUREKA (4-3-1-2): Casale 6; Damean 6 (37’ st Racchetto sv), Benato 6, Calorio 6, Ferrantino 6.5; Russo 6, Mastrapasqua 6.5, Schiavello 6 (32’ st Di Vita sv); Rua 6.5; Merlo 6 (26’ st Caltabellotta 6), Boukhris 6.5. A disp. Patruino, Caltabellotta, Di Maio, Racchetto, Guidabelli, Sonego, Di Vita, Carillo. All. Coduti.

VOLPIANO (4-3-3): Apostol 6.5; Saiu 6, Franco 6, Pattini 6, Pane 6 (10’ st Di Lorenzo 6); Fioccardo 6 (1’ st Khouchouri 6), Marino 6, Silombra 6.5 (25’ st. Gigliotti 6); Ertola 6.5 (1’ st Rossi 6), Perrier 6.5, D’Ario 6.5. A disp. Scalmato, Buzoiu, Dellisanti, Ozella. All. Mirasola.

ARBITRO: Giaccone di Torino.

Pareggio a occhiali tra Pro Eureka e Volpiano, che al termine di una partita equlibrata e combattuta non sono riuscite a gonfiare la rete.

Partita molto tecnica, nonostante le difficoltà del campo pesante e scivoloso, che rende non semplicissimo il controllo di palla dei calciatori. Le due squadre, vicine in classifica, si sfidano a campo aperto, cercando dei continui cambi di campo. La prima occasione è per gli ospiti, che ci provano dalla distanza con Ertola: conclusione potente, ma centrale che Casale blocca in due tempi. I padroni di casa rispondo subito con Ferrantino, che ha un ottimo strappo sulla corsia, saltando due uomini prima della chiusura decisiva di Pattini che in scivolata gli impedisce di arrivare a tu per tu con Apostol. Ancora i padroni di casa pericolosi con Boukhris, che ruba palla a Apostol in uscita molto lontano dalla porta, ma la difesa ospite fa subito muro per impedirgli di andare subito a calciare. Nel finale di tempo il Volpiano ha una grossa occasione su una palla a due nell’area avversaria, per la distrazione di Casale. La conclusione di Perrier però finisce in angolo. Dalla bandierina sempre Perrier calcia sul primo palo per la deviazione volante di Silombra verso il secondo palo con il pallone che finisce sulla parte superiore della rete.

Nella ripresa non cambia il canovaccio della partita, con le squadre che si affrontano a viso aperto: la prima occasione del secondo tempo, e la più netta della gara, è per i padroni di casa su palla da fermo, in cui una serie di sponde manda al tiro Merlo da pochi passi, ma che non trova la porta per una questione di centimetri. Le occasioni per il resto sono molto sparute e nessuna di esse porta una delle due squadre alla conclusione. Il merito è in entrambi i fronti all’ottimo lavoro difensivo delle due squadre, sempre attente a chiudere tutti gli spazi alla manovra avversaria. Anche sulle palle da fermo non arrivano occasioni preziose, con mischie che spesso si risolvono a favore di chi difende. Il risultato così non cambia fino al triplice fischio finale, che consegna alle due squadre un punto a testa, più che meritato per l’equilibrio dimostrato da entrambe le squadre.