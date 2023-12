Rappresentativa Sperimentale Under 14, ottime risposte per Bider nel raduno di Venaria

Terzo raduno per la Rappresentativa Sperimentale Under 14 di Andre Bider , tornata ieri pomeriggio a Venaria dopo lo stage di Caselle. Ben 53 i calciatori che hanno preso parte al raduno, suddivisi in tre formazioni: squadra verde, squadra arancione e squadra gialla.

1a PARTITA

SQUADRA VERDE-SQUADRA ARANCIONE 1-0

MARCATORE: 24' Freguglia

SQUADRA VERDE (4-3-3): La Fata; Senatore, Koné, Varalli, Cena; Lavatelli, Lauriola, Belmonte; Castrignano, Velaj, Freguglia.

SQUADRA ARANCIONE (4-3-3): Rampin; Canavosio, Cappuccio, Sorace, Vescovi; Corsini, Pavese, Lombisani; Tucci, Perrier, Amerio.

ARBITRO: Zoppetto di Pinerolo.

2a PARTITA

SQUADRA ARANCIONE-SQUADRA GIALLA 3-0

MARCATORI: 12' Nastasi, 17' Furlanetto, 25' Amerio

SQUADRA ARANCIONE (4-2-3-1): Bonato; Canavosio, Cappuccio, Sorace, Vescovi; Iaccarino, Cappuccio; Nastasi, Furlanetto, Tucci (12' Amerio); Perrier.

SQUADRA GIALLA (4-4-2): Giagoni; Senatore, Storti, Calorio, Guzun; Musso, Cichello, Angiletta, Cavaliere; Malfatti, Chiericato.

3a PARTITA

SQUADRA VERDE-SQUADRA GIALLA 1-2

MARCATORI: 10' Cocciolo (G), 14' Angiletta (G), 26' De Marco (V).

SQUADRA VERDE (4-3-3): Delmondo; Canavosio, Varalli, Koné, Cena; Passione, Cascio, Gigante; De Marco, Coscarelli, Freguglia (13' Castrignano).

SQUADRA GIALLA (4-4-2): Picca; Senatore, Storti, Calorio, Guzun; Musso (12' Cavaliere) Cocciolo, Cichello (12' Angiletta), Mattana; Malfatti, Mesiti.

Assoluto equilibrio nel triangolare, con la squadra verde che nella prima partita del torneo ha vinto per 1-0 contro la sqaudra arancione. A decidere il match una rete al 24' del solito Freguglia: il gioiellino del Lascaris a segno con un gran gol dalla zona sinistra del campo, con un tiro imparabile sul primo palo per Rampin. Netto distacco, invece, nel secondo match fra la formazione arancione e quella gialla, con i primi che hanno riscattato il KO passando con un sonoro 3-0. Match vinto grazie alle reti di Nastasi, Furlanetto e Amerio. Primo gol in ripartenza con Nastasi del Lascaris grande protagonista, che ha superato Giagoni. Poco dopo il raddoppio con Furlanetto dell'Asti, bravissimo all'interno dell'area di rigore a non fallire. Partita chiusa da Amerio su assist di Nastasi. Molto più equilibrio nel terzo e ultimo atto tra verdi e gialli, con i secondi che hanno riscattato la sconfitta del secondo tempo e hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Cocciolo (in tap-in) e Angiletta (di testa); nel finale, la rete dell'1-2 con De Marco in diagonale.