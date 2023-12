Rappresentativa Under 19, cosa è successo nel quinto raduno di Pianezza

Nuove e buone indicazioni dal quinto raduno stagionale, il penultimo del 2023, per la Rappresentativa Regionale del Piemonte, che si è ritrovata ieri pomeriggio in quel di Pianezza. 36 i giocatori presenti, nonostante i convocati fossero 36 (qualche infortunato è rimasto a casa), in cui il selezionatore ha suddiviso i convocati in due squadra, verdi contro blu, che si sono affrontati in due tempi. Nel primo tempo zero gol ma non poche le emozioni: Morganti è stato sicuramente uno dei protagonisti della prima frazione di gioco, beccando il palo con un colpo di testa intorno al 10'; qualche minuto più tardi grande parata di Romanin prima e di De Simone poi, con un salvataggio che è valso di fatto come se fosse un gol. L'ultima emozioni l'ha regalata Lischetti, beccando anche lui però il palo. Poi, nella ripresa, ecco finalmente le prime reti del match: al 9' primo squillo di Mosca, scaltro nel recuperare il pallone dopo un pasticcio difensivo e a imbucare Mersini, portando avanti la formazione blu. La risposta della squadra verde, però, non si è fatta attendere: al 16' Borin ha ristabilito la parità con un gran tiro a incrociare. Al 24' la formazione verde ha completato la rimonta, con un chirurgico sinistro che ha beffato Sotta. La parola fine alla partita l'ha messa Massaro neglli ultimi minuti, realizzando la rete del definitivo 3-1. Prossimo e ultimo appuntamento dell'anno solare fissato per venerdì 29 dicembre a Orbassano, doppia seduta: allenamento al mattino e amichevole con il Saluzzo nel pomeriggio. Sarà l'occasione, per il selezionatore, per schiarirsi ancor meglio le idee in vista del Torneo delle Regioni della primavera del 2024