Novità al raduno, sperimentazione per la Rappresentativa U16

Tanti sorrisi, volti nuovi e volti noti . La Rappresentativa Under 16 ha dato spettacolo nell’allenamento di Venaria. Mister Roberto Virardi ha voluto dare conferme in vista dell’anno nuovo e ha richiamato molti dei giocatori visti nel Torneo delle Regioni di quest’anno, tra cui Castaldi, Amodio, Crozza, Dutto, Curri, Isoardi, Sudano, Atzeni e Barbero.

La gara di ieri si è disputata in quattro tempi, con la possibilità di vedere in azione i 48 convocati della spedizione regionale. Nel primo tempo, Virardi sceglie il 4-3-3 per entrambe le formazioni, i gialli e i blu. Il primo tempo va ai gialli, che si sono imposti grazie al primo gol della partita realizzato da Bonansea. Il bomber del Saluzzo ha sbloccato la gara amichevole dopo soli dieci minuti. I cambi del secondo tempo non stravolgono gli equilibri e i Gialli raddoppiano con il calciatore della Volpiano, Gambino, che ringrazia Dutto e insacca in rete il 2-0.

Nel terzo tempo, nonostante le rivoluzioni in campo, le due squadre non riescono a farsi male. È solo nel quarto tempo, quando mister Virardi sceglie di modificare i moduli (4-3-1-2 i gialli, 3-5-2 i blu), che la gara si trasforma in uno show. Curri trova il terzo gol dei gialli dopo pochissimi minuti, ma i blu accorciano con Dell’Agnese su assist di Bionaz. A pochi istanti dal triplice fischio, arriva anche la seconda gioia per Bonansea, unico a due reti nella giornata. L’arbitro, però, non fa in tempo a chiudere la gara, che il quarto quarto si conclude come è iniziato, ovvero con una rete. Il calciatore della Sisport, Ferraris, fissa il punteggio finale sul 2-4.



TABELLINO

BLU-GIALLI 2-4

MARCATORI: 12' Bonansea (G); 18' st Gambino (G); 2' qt Curri (G), 5' qt Dell'Agnese (B), 11' qt Bonansea (G), 14' qt Ferraris (B).

PRIMO TEMPO

BLU (4-3-3): Bahadi; Crozza, Barbero, Floridia, Amorosi; Scarangella, Dell'Agnese, Yano; Migliorini, Bionaz, Atzeni.

GIALLI (4-3-3): Castaldi; Tommasin, Lorusso, Cammarata, Irimescu; Fiorentino, Barberis, Paneghini; Gambino, Bonansea, Costantinescu.

SECONDO TEMPO

BLU (4-3-3): Gasparro, Barbieri, Trivellato, Faye, Amorosi; Dell'Agnese, Isoardi, Gozzi; Bionaz, Ferraris, Sudano.

GIALLI (4-3-3): Amodio; Tommasin, Garro, Lorusso, Ayachi; Marini, Dutto, Maero; Gambino, Kollcaku, Curri.

TERZO TEMPO

BLU (4-3-3): Bahadi; Crozza, Barbero, Floridia, Amorosi; Scarangella, Isoardi, Yano; Migliorini, Ferraris, Atzeni.

GIALLI (4-3-3): Castaldi; Garro, Lorusso, Cammarata, Ayachi; Fiorentino, Barberis, Paneghini; Gambino, Bonansea, Costantinescu.

QUARTO TEMPO

BLU (4-3-1-2): Gasparri; Barbieri, Floridia, Faye, Barbero; Isoardi, Dell'Agnese, Ferraris; Gozzi; Sudano, Bionaz.

GIALLI (3-5-2): Amodio; Tommasin, Cammarata, Irimescu; Dutto, Maero, Marini, Curri, Kollcalu; Bonansea, Costantinescu.



ARBITRO: Angeleri di Nichelino