Under 17 Regionali, Albese-Pecetto 1-1

MARCATORI: 16’ st Imarhiagbe (A), 26’ st Scotto (P).

ALBESE: Mollo, Casetta, Bruno, Ravera, Xheka, Barbero, Carosso, Curcio (16’ st Casetta), Buffa, Imarhiagbe, Tesauro. A disp. Aloi, Costa, Arnero, Bongiovanni, Incastrone, Manfredini. All. Cantagallo.

PECETTO: Guardalben, Mirashi, Razak (19’ st Diamescu), Mattio, Saitta, Gambin, Zecca (13’ st Tebaldo), Scotto, Abdelhak (9’ st Gilardi), Pavone, Biora. A disp. Rossi, Gili, Laiolo. All. Bratti.

ARBITRO: Larosa di Alba-Bra.

NOTE: Ammoniti: Bruno (A), Mirashi (P), Tebaldo (P), Mattio espulso (P), Barbero (A).

Una battaglia senza vinti e vincitori quella tra l'Albese di Cantagallo e il Pecetto di Bratti. L'1-1 finale ci racconta di una gara equilibrata, bloccata all'inizio, ma che nel secondo tempo stappata dal botta-risposta di Imarhiagbe e Scotto.

L’Albese, guidata dal neo allenatore Cantagallo, scende in campo con un inusuale 3-5-1-1 in cui Carosso e Ravera sfrecciano sulle corsie laterali, sempre con un occhio di riguardo per la fase difensiva, e con Imarhiagbe, unica punta, a fare a sportellate con i difensori avversari. Il Pecetto opta invece per un 4-3-3, che si trasforma in un 4-5-1 in fase di non possesso, con Mirashi a comandare la squadra dalla linea difensiva e con il diez Pavone a gestire i ritmi di gioco tra le linee. Il match inizia con una prolungata fase di studio: le due squadre si aspettano, si osservano, quasi in attesa che una delle due faccia la prima mossa e mostri le sue carte. Il Pecetto, fin dalle prime battute, prova a sfondare il fortino biancoazzurro con la sua catena di destra costituita da Razak e Zecca, ma il braccetto di sinstra Bruno fa da diga bloccando sul nascere tutte le possibili iniziative offensive neroverdi. A cinque minuti dalla fine del primo tempo la squadra ospite va vicinissima al vantaggio ma la dea bendata non le sorride. A mandare il primo vero segnale del match è Biora con un mancino fulmineo che si infrange in pieno sulla traversa facendo tremare non solo la porta ma anche i cuori dei tifosi sugli spalti.

Dopo 45 minuti sottotono, l’Albese entra in campo più convinta e al 61’ sblocca la partita: a timbrare il tabellino è Imarhiagbe che, lanciato a rete, spiazza il portiere con un mancino preciso vincendo il duello con il diretto avversario. La partita sembra mettersi sui binari giusti per i padroni di casa ma il gol è solo un’illusione. Al 71’ minuto il Pecetto pareggia i conti rimettendo tutto nuovamente in discussione: Biora sgasa sulla sinistra, serve un cioccolatino in area, Scotto apre il piattone destro e infila il pallone a pochi millimetri dal palo. Nell’ultima fetta di partita, il Pecetto prova il tutto per tutto per poter portare a termine la rimonta ma, nel momento di maggiore pressione, Mattio viene espulso per doppia ammonizione facendo crollare drasticamente le forze e le energie neroverdi e costringendo così la squadra a difendersi per tenersi stretto il pareggio.