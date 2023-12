Under 15 Regionali, Sisport-Alpignano 0-1

MARCATORI: pt 10’ Bottero

SISPORT (4-3-3): Finelli 7; Lazaro 6, Regano 6, Di Stefano 6, Cece 6; Gout 6, Cattalano 6, De Angelis 6 (10’ st Grande 6); Di Cintio 6, Ragagnin 6.5, Lupascu 6. A disp. Novelli, Rosseaux, Manes, Delbosco, Rosental, Milan. All. Ragagnin.

ALPIGNANO (3-4-3): Suino 6; Bertot 6, Attisani 6, Pucci 6; Audrito 7, Bottero 6.5, Mataj 6 (35’ st Crepaldi sv), Liboni 6.5; Marengo 6 (23’ st Ciliberti 6), Lisneanu 6.5 (5’ st Dello Russo 6), Greco 6 (10’ st Sanisca 6). A disp. Nava, Campanha, Nardone, Ciliberti, Carella. All. Domizi.

ARBITRO: Topino di Nichelino

NOTE: Ammoniti Gout, Di Cintio; Liboni, Marengo, Dello Russo, Autrino, Suino, Bertot



Un bel primo tempo, una ripresa meno bella, ma molto intensa: Sisport-Alpignano è la sfida di cartello del girone e finisce con la vittoria per gli ospiti. Decisiva la rete iniziale di Bottero. Tre punti fondamentali per la formazione di Domizi.

Prima occasione per i padroni di casa, che al 7’ arrivano al tiro grazie all’inserimento da dietro di De Angelis. La posizione da cui calcia è lievemente defilata sulla sinistra e prova a metterla sul secondo palo, calciando però fuori. Al primo affondo però l’Alpignano sblocca il risultato: al 10’ Lisneanu si allarga per ricevere sulla destra, creando un vuoto in mezzo all’area: cross in mezzo per l’accorrente Bottero che, lasciato colpevolmente troppo solo, ha il tempo di controllare con il petto, farla scendere e calciare nell’angolino sull’uscita di Finelli. La Sisport cerca va alla ricerca del pareggio, ma deve fare i conti con l’attenzione tattica degli ospiti, in grado di variare la disposizione di gioco in poco tempo: partendo da una difesa a tre, passa a quattro in fase di transizione e, in caso di difesa posizionale anche a cinque se è richiesto, il tutto possibile grazie all’attento e diligente lavoro di Audrito a destra e Liboni a sinistra. Nonostante l’attenzione tattica però la Sisport crea un paio di occasioni - Lupascu e Ragagnin - pochi minuti dopo la rete subita, ma in entrambi i casi, due tiri-cross, quello che manca è sempre quella deviazione decisiva in più. L’Alpignano si fa rivedere in avanti con una transizione che manda Lisneanu alla conclusione dal limite dell’area che non si abbassa per tempo e finisce sopra la traversa; stesso esito sul fronte opposto per la conclusione di Cattalano. L’occasione più ghiotta per il pareggio arriva sulla deviazione al volo di Ragagnin alla mezzora, ma il suo pallone impatta sulla traversa.

Nella ripresa la Sisport si getta in avanti alla ricerca del gol del pari, con l’Alpignano, chiamato a difendere ad oltranza e cercando le ripartenze per creare danni. Nella prima parte di ripresa le occasioni però sono poche, il gioco si fa intenso e spezzettato per i numerosi falli, testimoniati anche dai molti gialli per la squadra ospite e anche quello per la Sisport di Gout. Nel finale la partita si fa ancora più tesa e l’Alpignano manca il colpo del ko su ripartenza di Audrito, fischiato in seguito in fuorigioco dall’arbitro, lanciato a tu per tu con il portiere e che calcia fuori. Al 30’ Audrito si rivede in avanti rimediando un calcio di rigore. Dal dischetto va Dello Russo, ma Finelli tiene il risultato in equilibrio fino all’ultimo andando a pararlo. Ultimi minuti sempre molto combattuti, ma la difesa ospite regge l’ultimo assalto e ottiene così i tre preziosi punti.