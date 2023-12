Christmas Eve, il triangolare natalizio organizzato dalla Rivarolese

I campionati vanno in vacanza, il calcio giovanile no. E, grazie ai tornei invernali natalizi, proseguono le attività per tutte le categorie e per tutte le società, in vista della ripresa fissata nel weekend fra il 6 e il 7 gennaio. Questo pomeriggio, presso il centro sportivo della Rivarolese, va in scena il Christmas Eve dedicato alla categoria Under 16. Più che un torneo, un triangolare. Difatti, oltre alla società ospitante Rivarolese, prenderanno parte alla manifestazione anche la Polisportiva Valmalone e Città di Cossato.