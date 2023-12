Rappresentativa Under 15, mercoledì 27 dicembre l'ultimo raduno del 2023

Il calcio giovanile va in vacanza, ma non del tutto, poiché fra tornei e rappresentative, di fatto tutte le squadre continuano ad essere impegnate sui campi di calcio. Anche nel periodo natalizio. Dopo le convocazioni degli scorsi giorni di Under 17 e Under 19, che scenderanno in campo giovedì e venerdì prossimo (28 e 29 dicembre), mercoledì 27 dicembre toccherà alla Rappresentativa Under 15 aprire le danze, con la selezione guidata dal tecnico Francesco Di Nuovo che si ritroverà presso il centro sportivo di via Marconi, a Orbassano. Ritrovo fissato per le ore 9,30; al mattino prevista la prima seduta della giornata fra le 10 e le 12; poi, alle 12.30, sarà la volta del pranzo. Il raduno si concluderà con la seconda e ultima sessione di allenamento, fissata nel pomeriggio dalle 15 alle 17.30