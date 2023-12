Da Natale alla Befana, autorizzato il torneo natalizio della Cit Turin

Il calcio non si ferma mai, neanche a Capodanno. E neanche nelle giovanili piemontesi. Un modo simpatico, per i ragazzi, per stare insieme e fare sport anche tra un cenone e l’altro. Questo l’obiettivo della Cit Turin, che ha chiesto e ottenuto dal Comitato Regionale l’autorizzazione ad organizzare un torneo amichevole per la categoria Under 15. Data d’inizio fissata al 28 dicembre, la fine, invece, il 7 gennaio, al centro sportivo di Corso Ferrucci, a Torino. Non a caso, il torneo è stato denominato “Da Natale alla Befana”.