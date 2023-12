16° Memorial Pierluigi Tinelli, si comincia mercoledì 27 dicembre

I campionati sono fermi? No problem, ci pensano i torneo natalizi a colorare di calcio le festività. Dal 27 dicembre al 7 gennaio occhi puntati sul 16° Memorial Pierluigi Tinelli organizzato dalla USD Carrara 90 . Un torneo riservato alla categoria Under 17 Regionale. Saranno ben 32 i club che prenderanno parte alla manifestazione: oltre al Carrara 90 , società ospitante, invitate Alicese Orizzonti, Druentina, Busca, Chieri, VDA Charvensod, Ivrea Banchette, Saluzzo, Sca Asti, Aviglianese, Rivoli, Polisportiva Garino, Calcio Settimo, Beiborg, Caselette, La Nuova Lanzese, Leinì, Vallorco, Barcanova, Beppe Viola, Real Orione, Caselle, Cenisia, Pol. Paradiso Collegno, Pozzomaina, Rebaudengo, Virtus Calcio, Cit Turin, Atletico Torino, Pianezza, Orbassano, Gassino S. Raffaele.

FORMULA, CLASSIFICHE E TEMPI DI GARA

Il torneo si svolgerà con la formula dell'eliminazione diretta con primo turno di sedicesimi di finale e a seguire ottavi, quarti, semifinali e finali. La classifica sarà definita dall'esito degli scontri diretti. Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i calci di rigore. Solo per la finale 1° e 2° posto, invece, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno e, qualora la parità dovesse proseguire, saranno i calci di rigore a decretare il vincitore della manifestazione.

CALENDARIO

SEDICESIMI DI FINALE

Mer 27/12 ore 17 Carrara 90-Beppe Viola

Mer 27/12 ore 18.15 Gassino-Orbassano

Mer 27/12 19.30 Barcanova-Chieri

Gio 28/12 ore 17 Pianezza-Rivoli

Gio 28/12 ore 18.15 Beiborg-Settimo

Gio 28/12 ore 19.30 Cenisia-Druentina

Ven 29/12 ore 17 Caselle-Real Orione

Ven 29/12 ore 18.15 Caselette-Nuova Lanzese

Ven 29/12 ore 19.30 Pozzomaina-Atletico Torino

Sab 30/12 ore 10.30 Rebaudengo-Virtus Calcio

Sab 30/12 ore 11.45 Busca-VDA Charvensod

Sab 30/12 ore 14 Cit Turin-Leinì

Sab 30/12 ore 15.15 Saluzzo-Sca Asti

Sab 30/12 ore 16.30 Alicese Orizzonti-Polisportiva Garino

Sab 30/12 ore 17.45 Ivrea Banchette-Aviglianese

Sab 30/12 ore 19 Vallorco-Paradiso Collegno

OTTAVI DI FINALE martedì 2 gennaio 2024

QUARTI DI FINALE sabato 6 gennaio 2024

SEMIFINALI e FINALI domenica 7 gennaio 2024