Turin Winter Cup 2024, tutto sulla seconda edizione

Domani pomeriggio, in quel di Pianezza, inizierà l'edizione 2024, numero due, del consueto Turin Winter Cup organizzato da Christian Bellanova, direttore sportivo dell'Alpignano. Per la categoria Under 16, saranno 16 i club piemontesi che prenderanno parte alla manifestazione: Lascaris, Pro Eureka, Alpignano, Chisola, Volpiano Pianese, Vanchiglia, Rosta, CBS, Nichelino Hesperia, Sisport, Venaria Reale, Mirafiori, Cuneo Olmo, Pinerolo, Rivarolese e Spazio Talent. Il torneo si concluderà il prossimo 7 gennaio 2024.