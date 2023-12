Turin Winter Cup 2024 U15 e U14: gironi e calendario

Se per la categoria Under 16 sarà il Lascaris a ospitare il Turin Winter Cup 2024, per l'Under 15 e per l'Under 14 toccheranno a Volpiano Pianese e Alpignano. La formula è sempre la stessa: 16 squadre, inserite in 4 gironi da 4, si disputano gare di sola andata. Si qualificano le prime 2 classificate all'eliminazione diretta; quindi quarti, semifinali e finali. Previsti due tempi da gioco da 25 minuti ciascuno, in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà all'esecuzione dei calci di rigore.