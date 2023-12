Turin Winter Cup 2024, il Chisola ospiterà l'organizzazione dell'Under 17

Chisola, Lascaris, Volpiano Pianese e Alpignano: quattro dei miglior club regionali del calcio giovanile piemontese anche quest'anno ospiteranno l'organizzazione della seconda edizione del Turin Winter Cup 2024, il prestigioso torneo natalizio che avrà inizio questo pomeriggio e terminerà domenica 7 gennaio 2024 a Vinovo, presso lo Juventus Training Center. Al Lascaris l'organizzazione del torneo riservato all'Under 16, a Volpiano Pianese e Alpignano quello di Under 15 e Under 14. Mentre, per quanto riguarda la categoria Under 17, è il Chisola il club che ospiterà tutte le gare di qualificazione e quelle a eliminazione diretta, eccetto la finale.