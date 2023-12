42° Memorial "Pier Giorgio Tappari", ci sarà anche la Rapp Under 15

La Rappresentativa Regionale Under 15, guidata da Francesco Di Nuovo, parteciperà al 42° Memorial “Pier Giorgio Tappari” organizzato dalla società Lucento e dedicato alla categoria Under 15. La fase eliminatoria è iniziata ieri pomeriggio, con 12 squadre suddivise in quattro gironi da 3: Borgosesia, G. Centallo, Quincinetto, Busca, Alicese, Charvensod, Bulè Belinzago, Alba Calcio, RWC Lucento S., Acqui, 2° Caduti, Cumiana Sporting. Le prime di ciascun girone accederanno alla fase finale, dove entreranno in gioco le altre sette: Torino, Pro Vercelli, Novara, Alessandria, Lucenti, Chieri e la Rapp. Figc Piemonte. Domani si concluderà la prima fase e si conosceranno le quattro squadre che staccheranno il pass per la fase finale, che inizierà martedì 2 gennaio e si concluderà giovedi 4 gennaio. Venerdì 5 gennaio, invece, si disputeranno i quarti di finale; sabato 6 le semifinali e le finali. Come detto, ci sarà la Rappresentativa Regionale del Piemonte, che entrerà in gioco soltanto martedì 2 gennaio, quando farà il suo esordio contro la vincente del girone 3, ovvero una tra Bulè Belinzago, Alba Calcio e RWC Lucento S.