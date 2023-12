Torneo dei Re Magi, il Santena annuncia il primo trofeo dell’anno

In attesa della ripresa dei campionati, diverse squadre in tutto il territorio piemontese hanno scelto di organizzare un torneo amichevole per dare minuti alle gambe dopo le feste. In occasione del nuovo anno, anche il Santena 2014 ha annunciato di aver organizzato il proprio torneo. Denominato Torneo dei Re Magi, la competizione prenderà il via il 6 gennaio, presso il Centro Sportivo di Via Tetti Agostino, a Santena, e sarà limitata alla sola Categoria Under 14.