Under 17 Regionali, verso il girone di ritorno

Nel girone A domina l’Ivrea Calcio, che è arrivata alle feste con tre punti di vantaggio sul Baveno secondo. Inseguono Borgomanero e Biellese, ferme a 30 punti, quattro in meno della prima. In coda, Libertas Rapid e Oleggio che restano lontane dalla zona salvezza. In classifica marcatori, battaglia aperta tra Bottone della Biellese (14 gol) e Pagliara di Città di Cossato (13 gol).

Il gruppo B vede il Lascaris a comando con 38 punti. Girone perfetto per i bianconeri che, non solo tengono la Rivarolese a distanza, ma sono ancora a zero sconfitte in campionato. Una prima parte di stagione veramente entusiasmante per il Lascaris. Quest’ultima comanda anche la classifica dei bomber: è Sauna (17 gol) il miglior marcatore del girone.

Nel girone C, l’Alpignano insegue il Lucento, avanti di tre punti, per il primo posto del raggruppamento. Grazie all’ultima giornata del 2023, anche il Vanchiglia si inserisce nella corsa al titolo con 31 punti in 14 partite. In classifica marcatori, Nardiello si aggiudica la prima posizione, seguito dal duo Zerbi-Mereu dell’Alpignano.

Il gruppo D è comandato dal Chisola. 42 punti, composto da 14 vittorie in altrettante partite. Percorso perfetto per la capolista, che alla pausa esulta e domina il girone con dieci punti di vantaggio sulla seconda classificata, il PInerolo. Il bomber più prolifico del raggruppamento è del Bra, Valleriani ha messo a referto 14 reti in campionato finora. Insegue Lazzaro del Chisola, con 12 gol segnati.

Il girone E è quello probabilmente più equilibrato. Quattro squadre pienamente in corsa: Derthona primo con 36 punti, il Chieri insegue con 33, così come anche l’Acqui. Chiude il quartetto l’Asti, che ha 32 punti, quattro in meno della prima. In classifica marcatori, Trinchero domina con 21 gol segnati (il migliore dell’intera categoria). Leggermente in ritardo PIazza, del SG Chieri, che ha segnato 18 reti in campionato.