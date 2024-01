19° Coppa Città di Alassio - Winter Cup, c'è anche l'Alba Calcio

A una settimana dalla ripresa ufficiale dei campionati giovanili, l'ultimo weekend - quello dell'Epifania - regala numerosi tornei. Non solo manifestazioni regionali, ma anche interregionali. E' il caso dell'Alba Calcio che, come comunicato dal club attraverso un post sui social, prenderà parte alla 19° Coppa Città di Alassio - Winter Cup, organizzato - appunto - dalla Baia Alassio. "Prime immagini da Andora (Sv) dove è iniziato il mini-ritiro per i nostri Giovanissimi Under 15 (2009) agli ordini di Mister Chiarla e dei suoi collaboratori. Il ritiro, si concluderà con la partecipazione al Torneo organizzato dalla Società Baia Alassio, che si svolgerà il 6 Gennaio, ad Alassio e vedrà i nostri ragazzi impegnati nel girone con Borghetto (Sv) e Monregale (Cn)" si legge nel comunicato.