Under 15 Regionali, verso il girone di ritorno

Si sono concluse le feste e il ritorno in campo del calcio giovanile piemontese è sempre più vicino. Ma come si erano fermati i campionati?

In Under 15, il Baveno domina il Girone A. 39 i punti conquistati dalla squadra azzurra, che mantiene gli otto punti di distacco dal Bulè Bellinzago, secondo in classifica. Più indietro il Gozzano e la Biellese, che con rispettivamente 29 e 26 punti. In classifica marcatori, il primato, nel 2023, va a Bertelli, con 12 gol segnati.

Nel girone B, la Pro Eureka ha fatto anche meglio del Baveno: 40 punti ottenuti a fronte dei 32 dell’attuale seconda, ovvero il Borgaro. La Volpiano e il Quincinetto inseguono con 31. Al ritorno in campo, proprio il Borgaro sfiderà il Quincinetto in uno scontro diretto memorabile.

Il gruppo C vede il Lascaris al comando con 38 punti. L’Alpignano resta attaccato con 33 punti, mentre Sisport e CBS restano indietro con 30 punti. I bianconeri cominceranno il 2024 in casa del Vanchiglia. L’Alpignano sfida la Bruinese.

Nel gruppo D, il Chisola domina con 42 punti conquistati. Per i biancocelesti si tratta di un record perfetto, con 14 vittorie in altrettante partite. Il Busca insegue con 33 punti. Cumiana e Cheraschese restano indietro con 26 e 25 punti. Al comando della classifica marcatori c’è Maiolo, della Cheraschese, con 20 gol segnati in stagione.

Chiude la categoria il girone E, dove al comando c’è l’Asti, a 42 punti. Il Derthona cerca il sorpasso, ma ha un ritardo di 8 punti sulla prima in classifica. L’Acqui e il Chieri chiudono le prime quattro posizioni.