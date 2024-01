42° Memorial Pier Giorgio Tappari, definiti i quarti di finale

Dopo una situazione di incertezza e in attesa dei risultati finali, finalmente si è completato il quadro dei quarti di finale del 42° Memorial Pier Giorgio Tappari, organizzato dal Lucento e riservato alla categoria Under 15, con le gare di ieri pomeriggio. Delle 12 squadre che erano approdate alla Fase Finale, 8 hanno staccato il pass e 4 hanno salutato anzitempo. Nell'ordine, ai Quarti di Finali si sono qualificate la Pro Eureka e il Torino nel girone A; il Lucento e il Bulè Belinzago nel girone B; il Novara e il Charvensod nel girone C e, infine, Alessandria e Rapp. Piemonte nel girone D. Niente da fare per Pianzezza, Pro Vercelli, Chieri e Centallo. I Quarti di Finale sono in programma oggi pomeriggio, mentre semifinali e finali si disputeranno domani, quando verrà decretata la squadra vincitrice.