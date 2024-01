Chisola shock, cambia la guida tecnica dell'Under 15

CHISOLA CHOCK, CAMBIA LA GUIDA TECNICA DELL'UNDER Anno nuovo, allenatore nuovo. Il 2024 inizia col botto per il settore giovanile del Chisola che, nella giornata di venerdì, ha annunciato un cambio tecnico in panchina: silurato Giuseppe Alessi, arriva Alessandro Locandro.

Così, nel comunicato ufficiale, il club sull'addio di Alessi: "ASD Chisola Calcio comunica che Giuseppe Alessi non ricopre più il ruolo di allenatore dell’ Under 15.Il Club desidera ringraziare Mister Alessi per l'impegno, la dedizione e il lavoro svolto, culminato con la vittoria del girone regionale con l’Under 14 nella scorsa stagione. Il Chisola Calcio gli augura il meglio per il suo futuro".

Questo, invece, il comunicato di benvenuto al nuovo tecnico dell'Under 15: "L'ASD Chisola Calcio è lieta di annunciare ufficialmente la nomina di Alessandro Locandro come nuovo allenatore dell'Under 15. Per il Mister Locandro si tratta di un ritorno in biancoblù, dopo le passate esperienze come allenatore e direttore tecnico. L'intera famiglia dell' ASD Chisola Calcio dà il benvenuto al Mister Locandro e si augura un proficuo e soddisfacente percorso insieme".

Da Alessi a Locandro, che ritorna al Chisola. L'ex tecnico della formazione Under 15 biancoblù lascia, a sorpresa, dopo aver dominato il girone di andata, chiuso a punteggio pieno con 42 punti su 42 totali e un +9 sul Busca che insegue. Insomma, per Locandro la strada si prospetta tutta in discesa.